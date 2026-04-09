Sitzungen vorbereiten, Behörden schreiben, Ansprechpartner sein: Seit knapp einem Jahr ist der Hip-Hop-Fan an der Gemeindespitze. Eigentlich studiert er Sport. Uns hat er erzählt, wie das alles funktioniert – und ob er noch mal kandidieren würde.
Lesezeit 3 Minuten
Tim Sieper ist der Einzige, der Baggyjeans trägt, als sich der Eckenrother Gemeinderat an diesem Märzabend in der ehemaligen Schule zu seiner jüngsten Sitzung trifft. Es geht unter anderem um das Dorfgemeinschaftshaus und darum, ob Sträucher zurückgeschnitten werden.