Tim Sieper (20) in Eckenroth
Wie geht es Deutschlands jüngstem Bürgermeister?
Tim Sieper wurde im vergangenen Sommer mit 19 Jahren zum jüngsten Ortsbürgermeister Deutschlands gewählt. Inzwischen hat er bere
Tim Sieper wurde im vergangenen Sommer mit 19 Jahren zum jüngsten Ortsbürgermeister Deutschlands gewählt. Inzwischen hat er bereits mehrere Sitzungen des Eckenrother Gemeinderats geleitet.
Markus Kilian

Sitzungen vorbereiten, Behörden schreiben, Ansprechpartner sein: Seit knapp einem Jahr ist der Hip-Hop-Fan an der Gemeindespitze. Eigentlich studiert er Sport. Uns hat er erzählt, wie das alles funktioniert – und ob er noch mal kandidieren würde.

Lesezeit 3 Minuten
Tim Sieper ist der Einzige, der Baggyjeans trägt, als sich der Eckenrother Gemeinderat an diesem Märzabend in der ehemaligen Schule zu seiner jüngsten Sitzung trifft. Es geht unter anderem um das Dorfgemeinschaftshaus und darum, ob Sträucher zurückgeschnitten werden.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren