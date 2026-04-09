Tim Sieper (20) in Eckenroth Wie geht es Deutschlands jüngstem Bürgermeister? Markus Kilian 09.04.2026, 11:00 Uhr

i Tim Sieper wurde im vergangenen Sommer mit 19 Jahren zum jüngsten Ortsbürgermeister Deutschlands gewählt. Inzwischen hat er bereits mehrere Sitzungen des Eckenrother Gemeinderats geleitet. Markus Kilian

Sitzungen vorbereiten, Behörden schreiben, Ansprechpartner sein: Seit knapp einem Jahr ist der Hip-Hop-Fan an der Gemeindespitze. Eigentlich studiert er Sport. Uns hat er erzählt, wie das alles funktioniert – und ob er noch mal kandidieren würde.

Tim Sieper ist der Einzige, der Baggyjeans trägt, als sich der Eckenrother Gemeinderat an diesem Märzabend in der ehemaligen Schule zu seiner jüngsten Sitzung trifft. Es geht unter anderem um das Dorfgemeinschaftshaus und darum, ob Sträucher zurückgeschnitten werden.







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