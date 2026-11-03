Dauerbaustelle Verkehr Wie fair werden die Parkgebühren in Bad Kreuznach? Harald Gebhardt 03.11.2026, 12:00 Uhr

i Für die Stadt soll ein neues Parkraumkonzept erstellt werden. Die Ausschreibung dafür wurde jetzt beschlossen. Harald Gebhardt

Das Thema Parken treibt die Stadtpolitik weiter um. Die Parkraumbewirtschaftung soll neu geordnet werden. Dazu will die Stadt ein Konzept erstellen lassen. Darüber wurde im Bauausschuss kontrovers diskutiert.

Kaum ein anderes Thema hat die Gemüter seit Dezember 2025 so erhitzt wie das Thema Parken. Seit der Erhöhung der Parkgebühren und der Ausweitung aufs Kurviertel ist der Ärger bei den Bürgern groß. Stadtverwaltung und Politik sind unter Druck geraten. Ein Parkraumkonzept für die Stadt soll deshalb her.







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