VG Lauterecken-Wolfstein Wie es für Wahlverlierer Christian Sauer weitergeht Roswitha Kexel 24.04.2026, 06:00 Uhr

i Kreatives Wahlkampfteam: Liam Henn, Carmina Rose Zureikat und Finn Hentzel (von links) unterstützten den Bürgermeister-Kandidaten Christian Sauer in einem absolut fairen Wahlkampf. Roswitha Kexel

Ein fairer Wahlkampf mit der Unterstützung von Schülern, viele Videos und großer Einsatz: Eine Zusammenarbeit des neuen Bürgermeisters Philipp Gruber und des Wahlverlierers Sauer nach der Wahl ist möglich.

Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden, dass Philipp Gruber (FWG) aus Sankt Julian neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein werden soll. Der parteilose Kandidat Christian Sauer schlug sich wacker, konnte aber mit 3.113 gültigen Stimmen Philipp Gruber (4.







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