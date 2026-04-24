Ein fairer Wahlkampf mit der Unterstützung von Schülern, viele Videos und großer Einsatz: Eine Zusammenarbeit des neuen Bürgermeisters Philipp Gruber und des Wahlverlierers Sauer nach der Wahl ist möglich.
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Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden, dass Philipp Gruber (FWG) aus Sankt Julian neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein werden soll. Der parteilose Kandidat Christian Sauer schlug sich wacker, konnte aber mit 3.113 gültigen Stimmen Philipp Gruber (4.