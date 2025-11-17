Wie entlarvt man Lügner, wie erkennt man Lügen?

Wie erkennt man, ob jemand lügt, und wie lassen sich Lügner entlarven? Antworten auf diese Fragen hatte der bekannte Profiling-Experte Mark T. Hofmann mit nach Meisenheim gebracht.

Die Aula des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim, war am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Bittmann-Stiftung hatte zu einem spannenden Thema eingeladen: Wie erkennt man eine Lüge?

International bekannter Experte

Dass so viele Besucher kamen, lag auch daran, dass Stiftungsvorstandsmitglied Eugen Krax den bekannten Kriminalanalysten und Profiling-Experten Mark T.