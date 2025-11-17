Profiler zu Gast in Meisenheim
Wie entlarvt man Lügner, wie erkennt man Lügen? 
Profiling-Experte Mark T. Hofmann faszinierte das ganze Publikum im Meisenheimer Gymnasium. Das Interesse an seinem Vortrag war sehr groß.
Andrea Brand

Wie erkennt man, ob jemand lügt, und wie lassen sich Lügner entlarven? Antworten auf diese Fragen hatte der bekannte Profiling-Experte Mark T. Hofmann mit nach Meisenheim gebracht. 

Die Aula des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim, war am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Bittmann-Stiftung hatte zu einem spannenden Thema eingeladen: Wie erkennt man eine Lüge?

International bekannter Experte

Dass so viele Besucher kamen, lag auch daran, dass Stiftungsvorstandsmitglied Eugen Krax den bekannten Kriminalanalysten und Profiling-Experten Mark T.

