Ein Buch von Gerhard Engbarth 
Wie einst Armstrong: Der erste Sprung in neuen Sandalen
Zur Lesung aus seinem Buch "Liebe" begrüßte Schatzkammer-Chefin Sabrina Bruchertseifer Gerhard Engbarth (links) und Michael Back
Zur Lesung aus seinem Buch "Liebe" begrüßte Schatzkammer-Chefin Sabrina Bruchertseifer Gerhard Engbarth (links) und Michael Backes, der ihn bei den zarten der Geschichte angelehnten Bluesimprovisationen unterstützte
Wilhelm Meyer

Gerhard Engbarth präsentiert in der Bad Sobernheimer Schatzkammer eine Geschichte von Liebe und Verzweiflung. 

Lesezeit 2 Minuten
„Mit großer Freude begrüßen wir Gerhard Engbarth in unserer Schatzkammer, wo er sein neues Buch ‚Liebe‘ vorstellen wird!“, sagte Schatzkammer-Chefin Sabrina Bruchertseifer eingangs. Dass es einer der heißesten Tage, dem bis dahin heißesten der ewigen Wetterstatistiken, werden sollte, hatten sich die Mitarbeiter der Bad Sobernheimer Schatzkammer für Gerhard Engbarths Lesung wohl nicht ausgesucht.
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