Schwerer Unfall bei Wallhausen Wie eine Operation: Feuerwehr kämpfte um jede Minute Markus Kilian 14.05.2026, 14:00 Uhr

i Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag zwischen Wallhausen und Dalberg: Im Auto befanden sich zwei hochbetagte Insassen. Die Feuerwehr befreite die beiden Senioren in wenigen Minuten. FF VG Rüdesheim

Ein Auto knallt in eine Mauer, die Insassen sind schwer verletzt, die Feuerwehr trifft am Einsatzort ein: In solchen Extremsituationen handeln die Einsatzkräfte nach klaren Standards. In Wallhausen zählte dagegen nur eines: Schnelligkeit.

Den Einsatzkräften hat sich am Sonntag, 10. Mai, ein schreckliches Bild geboten: Auf der Landstraße 239 war in der Nähe von Wallhausen ein Kleinwagen in eine Böschungsmauer gekracht. Für die 90-jährige Beifahrerin endete der tragische Unfall tödlich, der 94-jährige Fahrer überlebte schwer verletzt.







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