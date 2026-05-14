Ein Auto knallt in eine Mauer, die Insassen sind schwer verletzt, die Feuerwehr trifft am Einsatzort ein: In solchen Extremsituationen handeln die Einsatzkräfte nach klaren Standards. In Wallhausen zählte dagegen nur eines: Schnelligkeit.
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Den Einsatzkräften hat sich am Sonntag, 10. Mai, ein schreckliches Bild geboten: Auf der Landstraße 239 war in der Nähe von Wallhausen ein Kleinwagen in eine Böschungsmauer gekracht. Für die 90-jährige Beifahrerin endete der tragische Unfall tödlich, der 94-jährige Fahrer überlebte schwer verletzt.