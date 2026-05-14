Italienische Wärme auf Rädern
Wie eine mobile Pizzeria ganz Abtweiler begeistert
Da Mario und Paola Valentino beide berufstätig sind, ist die mobile "Pizzeria Valentino" nur freitags, 17 bis 22 Uhr, geöffnet.
Da Mario und Paola Valentino beide berufstätig sind, ist die mobile "Pizzeria Valentino" nur freitags, 17 bis 22 Uhr, geöffnet. Dann gibt's auch Pizza zum Mitnehmen, aber keinen Lieferservice.
Roswitha Kexel

Italienische Wärme auf Rädern belebt Abtweiler – freitags füllt sich die Hauptstraße mit Duft und Gesprächen. Ein umgebauter Imbisswagen wird Treffpunkt für Pizza und neu erwachtes Dorfleben.

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Das hat die Gemeinde Abtweiler noch nicht erlebt: Dort gibt es jetzt eine mobile Pizzeria. Sie ist jeweils freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Paola und Mario Valentino, ein Ehepaar aus Italien, das 2019 in Abtweiler ein Haus gekauft und mit viel Handarbeit innerhalb von zwei Jahren renoviert hat, wohnt seit Ende 2021 dort.

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