Wirtschaft im Blick
Wie ein Syrer in Bad Kreuznach vom Meisterbrief träumt
Vor vier Jahren ist Shekhmus Hussein aus Syrien nach Deutschland geflohen. Heute arbeitet der 21-Jährige als Beton- und Stahlbet
Vor vier Jahren ist Shekhmus Hussein aus Syrien nach Deutschland geflohen. Heute arbeitet der 21-Jährige als Beton- und Stahlbetonbauer in Bad Kreuznach und Umgebung. In diesem Jahr ist er Landessieger der Junghandwerker geworden.
Markus Kilian

Von der Flucht aus Syrien nach Bad Kreuznach zum Landessieger der Junghandwerker: Shekhmus Hussein meistert nicht nur Beton, sondern auch sein neues Leben in Deutschland. Begonnen hat dabei alles mit einem Baustellenplakat. Jetzt will er noch mehr.

Lesezeit 3 Minuten
Draußen ist es noch stockdunkel, als Shekhmus Hussein um kurz vor 6 Uhr zur Bad Kreuznacher Baufirma Iselborn fährt. Dort warten schon seine Kollegen, die ihn mit auf die Baustelle nehmen. Dann misst, hämmert und schalt der Beton- und Stahlbetonbauer, bis es nach neun Stunden wieder zurück in die Kurstadt geht.
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