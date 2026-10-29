Von der Flucht aus Syrien nach Bad Kreuznach zum Landessieger der Junghandwerker: Shekhmus Hussein meistert nicht nur Beton, sondern auch sein neues Leben in Deutschland. Begonnen hat dabei alles mit einem Baustellenplakat. Jetzt will er noch mehr.
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Draußen ist es noch stockdunkel, als Shekhmus Hussein um kurz vor 6 Uhr zur Bad Kreuznacher Baufirma Iselborn fährt. Dort warten schon seine Kollegen, die ihn mit auf die Baustelle nehmen. Dann misst, hämmert und schalt der Beton- und Stahlbetonbauer, bis es nach neun Stunden wieder zurück in die Kurstadt geht.