Wirtschaft im Blick Wie ein Syrer in Bad Kreuznach vom Meisterbrief träumt Markus Kilian 29.10.2026, 18:00 Uhr

i Vor vier Jahren ist Shekhmus Hussein aus Syrien nach Deutschland geflohen. Heute arbeitet der 21-Jährige als Beton- und Stahlbetonbauer in Bad Kreuznach und Umgebung. In diesem Jahr ist er Landessieger der Junghandwerker geworden. Markus Kilian

Von der Flucht aus Syrien nach Bad Kreuznach zum Landessieger der Junghandwerker: Shekhmus Hussein meistert nicht nur Beton, sondern auch sein neues Leben in Deutschland. Begonnen hat dabei alles mit einem Baustellenplakat. Jetzt will er noch mehr.

Draußen ist es noch stockdunkel, als Shekhmus Hussein um kurz vor 6 Uhr zur Bad Kreuznacher Baufirma Iselborn fährt. Dort warten schon seine Kollegen, die ihn mit auf die Baustelle nehmen. Dann misst, hämmert und schalt der Beton- und Stahlbetonbauer, bis es nach neun Stunden wieder zurück in die Kurstadt geht.







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