Hygieneartikel im Diebesgut
Wie ein rumänischer U-Bahn-Fahrer in Kreuznach stahl
Ein 28-jähriger Mann steht vor dem Bad Kreuznacher Landgericht, weil er Hygieneartikel gestohlen hat. Mehr als 8000 Euro Schaden
Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Der 28-Jährige wollte eigentlich einen Schlussstrich unter seinen kriminellen Machenschaften ziehen. Mehr als 8000 Euro Schaden hat er mit seinen Diebstählen in mehreren Märkten angerichtet. Nun erfolgte das Urteil.

Wie kommt ein U-Bahn-Fahrer aus Bukarest dazu, in den Rewe-Märkten in Bad Kreuznach und anderen Orten kistenweise Hygieneartikel zu stehlen? Diese Frage hat das Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach geklärt, in dem ein 28-jähriger rumänischer Staatsbürger wegen Diebstahls in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt wurde.

