Es sei einfach ein besonderes Lebensgefühl, mit einem Citroën 2CV unterwegs zu sein, sagt Gernot Heblich, der mit seiner Ente „Pauline“ das Gefühl von Freiheit und französischer Lebensart genießt. Genau dieses „Savoir vivre“ verkörpert seine Charleston-Ente Baujahr 1987. Mit diesem legendären Kultauto ist Heblich vor allem im Sommer unterwegs und fährt mit seiner Frau Silvia in Urlaub, die letzte Touren führten nach Bourg en Bresse im Burgund und ins Erzgebirge.

„Allein hier waren wir 1500 Kilometer unterwegs“, berichtet Heblich. Dank der im Heck des Fahrzeugs eingebauten, ausziehbaren Campingküche nebst Geschirr und Gaskocher ist der Komfort für unterwegs garantiert. Zwischendurch einmal eine Kaffeepause einzulegen oder zu frühstücken gehört für den Bad Kreuznacher zum Lebensgefühl einer Ente einfach dazu. „Wir können mit der Ausrüstung auch grillen“, meint Heblich. Nach Ihrer Nutzung lässt sich die Einbauküche ganz einfach wieder ins Auto hineinschieben. „Trotz der Einbauküche haben wir im Auto immer noch vier Sitzplätze zur Verfügung“, betont der Entenfahrer. Sein 2CV verfügt zudem über eine Anhängerkupplung. Wichtig für größere Touren, denn so kann ein kleiner Anhänger mitgeführt werden, in dem ein Zelt inklusive Zubehör geladen werden. Als weiterer Stauraum dient dann noch die kleine, für sein Fahrzeug so charakteristische Ausbuchtung, der sogenannte „Entenarsch“.

Auf internationalen Treffen unterwegs

Mit seinem Oldtimer fährt Heblich gerne auf die internationalen Ententreffen, wie dem weltgrößten dieser Art in der Schweiz. Bereits zum dritten Male möchte er auch das legendäre Ententreffen im luxemburgischen Wiltz besuchen. Zudem ist er regelmäßig auf anderen Oldtimertreffen mit seinem 2CV präsent und zieht hier seine Fahne mit der darauf abgebildeten Ente auf. Generell haben es ihm die kleinen Wasservögel angetan. So besitzt Heblich eine Sammlung von 300 Quietsche-Entchen.

Seit zwei Jahren fährt Heblich seine „Pauline“. Sie ist das Nachfolgemodell seines früheren 2CV, Baujahr 1986, ebenfalls vom Typ Charleston, das er „Charlotte“ getauft und acht Jahre lang gefahren hatte. Dieses Auto war nach einem Unfall jedoch nicht mehr fahrtüchtig. Danach wollte der vom „Entenfieber“ gepackte Enthusiast jedoch keineswegs auf das typische Fahrgefühl mit dem für den 2CV so typischen Schaukeln und der schrägen Kurvenlage verzichten.

Menschen winken begeistert zu

Zum gemütlichen Fahren reiche ein Motor mit lediglich 29 PS vollkommen aus, betont Heblich. Wenn im Sommer das Rolldach abgeplant und die Ente zum Cabrio umfunktioniert wird, mache ihm das Fahren besonderen Spaß. „Mit unserer Charleston-Ente fallen wir natürlich überall auf. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie uns die Menschen begeistert zuwinken. Und alle haben sofort ein Grinsen im Gesicht, wenn sie meine Ente sehen“, meint Heblich. Gerade das langsame, gelassene Dahingleiten durch schöne Landschaften sei einfach Teil des Kults um den 2CV. „Eine Ente ist eben ein Auto zum Entschleunigen“, betont Gernot Heblich.