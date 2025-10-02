Einsatz am Todesstreifen Wie ein Bad Kreuznacher 1962 die DDR-Grenzer narrte 02.10.2025, 09:18 Uhr

i Paul Günter Schwinn aus Hackenheim denkt besonders in der Zeit um den 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, an seinen Einsatz an der deutsch-deutschen Grenze. Marian Ristow

Ein mutiger Zollbeamter riskiert 1962 sein Leben, um einen schwer verletzten Mann aus dem Grenzstreifen zu retten. Paul Günter Schwinn aus Hackenheim erzählt von einer Grenzerfahrung.

Seine Zeit am Grenzstreifen zwischen der BRD und DDR wird Paul Günter Schwinn nicht vergessen. Ein Jahr lang, von 1962 bis 1963, war der heute 85-jährige gebürtige Bad Kreuznacher, der seit vielen Jahrzehnten in Hackenheim lebt, als junger Zollbeamter am sogenannten Todesstreifen im Dienst – naht der Tag der Deutschen Einheit, kommen die Erinnerungen an diese intensive Zeit hoch.







