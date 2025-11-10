Vier Verletzte nach Explosion
Wie die Feuerwehr die Flammen in Bosenheim bekämpft hat
In der Hackenheimer Straße in Bosenheim hat es am späten Samstagabend eine Explosion gegeben, wenig später schlugen Flammen aus dem Fenster. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften am Einsatzort, um den Brand zu löschen.
Markus Kilian

Glasscherben liegen überall, Rauch dringt aus dem Fenster, Personen sind verletzt: Als die Brandschützer nach der Detonation am Mehrfamilienhaus eintreffen, ist schnelles Handeln gefragt. Dabei müssen sie stets auf ihre eigene Sicherheit achten.

Trümmerteile, Glassplitter und eine zerborstene Eingangstür zeugen wenige Tage nach der heftigen Explosion in Bosenheim vom Ausmaß ihrer Wucht. Ein schwer und vier leicht verletzte Menschen – das ist die traurige Bilanz des Unglücks in einem Mehrfamilienhaus am späten Samstagabend.

