Nach Unfall bei Wallhausen Wie die Feuerwehr belastende Einsätze aufarbeitet Markus Kilian 16.05.2026, 14:00 Uhr

i Ein folgenschwerer Verkehrsunfall endete am Sonntag, 10. Mai, zwischen Wallhausen und Dalberg für die 90-jährige Beifahrerin tödlich. Wie gehen die Einsatzkräfte mit teils drastischen Szenen um? FF VG Rüdesheim

Ein tödlicher Unfall, schwere Verletzungen, traumatische Bilder – wie gehen die Kameraden damit um? Auch der Zusammenstoß auf der L239 führte zu drastischen Szenen. Nach belastenden Einsätzen zählt vor allem eines: darüber zu sprechen.

Schwere Verkehrsunfälle führen häufig zu drastischen Szenen, die die Einsatzkräfte belasten können. So auch der schwere Zusammenstoß bei Wallhausen: Die 90-jährige Beifahrerin starb, der 94-jährige Fahrer überlebte schwer verletzt, der stark deformierte Kleinwagen zeugt von den Kräften, die im Moment des Aufpralls an der Böschungsmauer gewirkt haben.







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