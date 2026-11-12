Jede Minute zählt – doch was ist, wenn der Rettungswagen zu spät kommt? Eine neue App soll Ersthelfer blitzschnell zum Einsatzort lotsen und Leben retten. Das geplante Projekt verspricht schnelle Hilfe und setzt auf Vernetzung in der Region.
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Bei einem medizinischen Notfall können Minuten über Leben und Tod, über vollständige Genesung und irreparable Schäden entscheiden. Wird das Gehirn nach einem Herzstillstand nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt, sterben bereits nach drei bis fünf Minuten Zellen unwiederbringlich ab.