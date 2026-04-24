Erdkröte, Grasfrosch und Molch Wie der Nabu im Kreis Bad Kreuznach Amphibien rettet Wilhelm Meyer 24.04.2026, 09:00 Uhr

i Diese zwei Tagewanderer in Auen hat Karl-Heinz Fuldner festgehalten. Karl-Heinz Fuldner. Karl-Heinz Fuldne

Erdkröten, Grasfrösche, Molche und Feuersalamander – alle sind sie sicher, wenn der NABU Bad Sobernheim unterwegs ist. Seit 1986 hat der Naturschutzbund 163.361 Amphibien gerettet – 731 davon in diesem Jahr.

Wie seit 29 Jahren hat der Naturschutzbund (Nabu) Bad Sobernheim den Schutz der Wanderung der Amphibien in der Region auch in diesem Jahr organisiert und dafür gesorgt, dass Erdkröten, Grasfrösche, Molche und Feuersalamander unbehelligt und gesund die Kreisstraße überqueren, um im angrenzenden Staugewässer oder im Getzbach abzulaichen.







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