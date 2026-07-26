Niedriger Pegel im Sommer Wie der Ellerbach in Kreuznach unter der Hitze leidet 26.07.2026, 12:00 Uhr

i Der Ellerbach ist eher klein verglichen mit der Nahe oder dem Mühlenteich, aber natürlich gehört er zu Bad Kreuznach dazu. Thien Pham

Starkregen und Hitzewellen treffen das Naheland immer häufiger – und haben unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt. Auch dem Ellerbach als kleiner Nebenfluss der Nahe machen die hohen Temperaturen zu schaffen. Genauso wie seinen Bewohnern.

. Zwischen dem Schlosspark und der Altstadt fließt der Ellerbach. 27,2 Kilometer lang ist sein Weg, mit Beginn im Soonwald mündet er letztendlich in Bad Kreuznach in die Nahe. Der schöne Stadtteil Klein-Venedig liegt genau an dem kleinen Fluss, der die jüngste Hitzewelle sehr gespürt hat.







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