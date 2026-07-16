Familiencafé in Bad Kreuznach
Wie das Spielzimmer den Stresslevel junger Eltern senkt
Doreen Balks, Inhaberin des Spielzimmers in Bad Kreuznach, und ihr Partner Sascha Sprang mit Juleena (9) und Keanu (2) wollen Kr
Doreen Balks, Inhaberin des Spielzimmers in Bad Kreuznach, und ihr Partner Sascha Sprang mit Juleena (9) und Keanu (2) wollen Krabbeldecke und Kulinarisches unkompliziert miteinander verbinden.
Markus Kilian

In Ruhe einen Kaffee trinken, während sich der Nachwuchs gefahrlos austobt? Für junge Eltern eher unrealistisch. Das Spielzimmer soll Familien genau das ermöglichen – und noch mehr: Inhaberin Doreen Balks liebäugelt schon mit Fußballübertragungen.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ziemlich wuselig. Eine kleine Entdeckerin stürzt sich mit Freude ins Bällebad, daneben klopft ein kleiner Junge an der Spielküche herum. In der Luft hängt dabei der Geruch des frisch gebackenen Käsekuchens mit Lotuscreme, den Tisch 13 geordert hat.
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