Familiencafé in Bad Kreuznach Wie das Spielzimmer den Stresslevel junger Eltern senkt Markus Kilian 16.07.2026, 06:00 Uhr

i Doreen Balks, Inhaberin des Spielzimmers in Bad Kreuznach, und ihr Partner Sascha Sprang mit Juleena (9) und Keanu (2) wollen Krabbeldecke und Kulinarisches unkompliziert miteinander verbinden. Markus Kilian

In Ruhe einen Kaffee trinken, während sich der Nachwuchs gefahrlos austobt? Für junge Eltern eher unrealistisch. Das Spielzimmer soll Familien genau das ermöglichen – und noch mehr: Inhaberin Doreen Balks liebäugelt schon mit Fußballübertragungen.

Es ist ziemlich wuselig. Eine kleine Entdeckerin stürzt sich mit Freude ins Bällebad, daneben klopft ein kleiner Junge an der Spielküche herum. In der Luft hängt dabei der Geruch des frisch gebackenen Käsekuchens mit Lotuscreme, den Tisch 13 geordert hat.







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