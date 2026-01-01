Wie das Pendel in der Energieplanung zurückschwingt

Jahresrückblick: An diversen Stellen zeigt sich, dass die vorangetriebene Energiewende mit ihren Bauvorhaben auf Widerstand stößt. Der kann politisch nicht nur Erfolge erzielen, sondern sendet auch warnende Signale in die Politik.
Was das ganze Jahr über zu verfolgen ist: die wachsende Skepsis hinsichtlich der vorangetriebenen Bauvorhaben für die Energiewende. Aus der beobachtenden Distanz lässt sich feststellen: Zum einen sind die aktivsten Kritiker der massiven Ausbauvorhaben ganz sicher Menschen, die bis vor einiger Zeit noch zu den Grünen neigten.