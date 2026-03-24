Mit 500 PS aus dem Simmertaler Kreisel geschossen – wie wird ein solcher Unfall eigentlich geklärt? Autos von US-Soldaten müssen in Deutschland über die Streitkräfte angemeldet sein - es gelten aber auch deutsche Vorgaben zur Sicherheitsausstattung.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem spektakulären Unfall mit einem 492-PS-Dodge Challenger am Kreisel auf der B 41 rückt nun eine besondere Frage in den Fokus: Welche Regeln gelten eigentlich für Privatfahrzeuge von US-Soldaten in Deutschland? Für diese Fahrzeuge greift eine Sonderregelung.