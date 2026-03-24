Unfall am Simmertaler Kreisel
Wie das mit dem kaputten 500 PS-Dodge geklärt wird
Während Polizei und US-Militärpolizei den Unfall aufnahmen, stand im Hintergrund auch das spezielle Registrierungssystem der US-
Während Polizei und US-Militärpolizei den Unfall aufnahmen, stand im Hintergrund auch das spezielle Registrierungssystem der US-Streitkräfte im Mittelpunkt.
Sebastian Schmitt

Mit 500 PS aus dem Simmertaler Kreisel geschossen – wie wird ein solcher Unfall eigentlich geklärt? Autos von US-Soldaten müssen in Deutschland über die Streitkräfte angemeldet sein - es gelten aber auch deutsche Vorgaben zur Sicherheitsausstattung.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem spektakulären Unfall mit einem 492-PS-Dodge Challenger am Kreisel auf der B 41 rückt nun eine besondere Frage in den Fokus: Welche Regeln gelten eigentlich für Privatfahrzeuge von US-Soldaten in Deutschland? Für diese Fahrzeuge greift eine Sonderregelung.

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