Der neue Abschnitt des Guldenbach-Radweges von Langenlonsheim bis zur Eremitage wurde nach sieben Monaten Bauzeit gemeinsam mit der neuen Rad- und Fußgängerbrücke über den Guldenbach in Betrieb genommen.

Doppelter Grund zur Freude in der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg, der VG-Verwaltung, der VG-Touristinformation und in den Gemeinden Langenlonsheim, Bretzenheim und Guldental. Denn mit der offiziellen Eröffnung der neuen Rad- und Fußgängerbrücke über den Guldenbach an der Bretzenheimer Eremitage und des neuen Abschnittes des Guldenbach-Radweges von Langenlonsheim bis zur Eremitage, erfolgte laut VG-Bürgermeister Michael Cyfka nicht nur ein wichtiger Lückenschluss im VG-Radwegenetz, sondern ein Brückenschlag, der verbindet und für mehr Bewegung, Begegnungen und Gemeinschaft sorgt.

Fahrradmobilität wird wichtiger

„Die Brücke findet bei der Bevölkerung großen Anklang, zudem ist Radfahren gesund“, hob Cyfka vor zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, der rheinland-pfälzischen Staatssekretärin Petra Dick-Walther und Justizminister Philip Fernis (FDP), den Landtagsabgeordneten Helmut Martin (CDU), Michael Simon (SPD), mehreren Ortsbürgermeistern, Beigeordneten, Mitgliedern des VG-Rates, Rats- und Ausschussmitgliedern, Planern, Vertretern der Unternehmen, VG-Projektleiter Andreas Ruhl, sowie der Leiterin der Stabstelle Tourismus, Kirsten Mang, hervor.

Die Staatssekretärin sprach von einem besonderen Ereignis und hob die Bedeutung des Rad-Verkehrs im Land hervor, „denn die Fahrrad-Mobilität hat wahnsinnig an Bedeutung gewonnen“. Ebenso wie Cyfka, dankte sie allen am Projekt Beteiligten. Für die Ortsbürgermeister ergriff Olaf Budde (Bretzenheim) das Wort. Er sprach von einem großen Schritt, einem weiteren in Richtung Sicherheit und freute sich, dass jetzt viele Menschen aus Richtung Guldental kommend, mit dem Rad direkt ins Freibad nach Langenlonsheim fahren können, ohne die Bundesstraße zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim zu tangieren.

Bund fördert Projekt mit 900.000 Euro

Ermöglicht wurde das gesamte Projekt (Kosten rund 1,2 Millionen Euro), durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Kooperation mit den beteiligten Kommunen. Rund 900. 000 Euro der Gesamtkosten hat der Bund finanziert. Langenlonsheim und Bretzenheim steuerten etwas bei, die VG rund 340 000 Euro. Cyfka hob die Unterstützung der Kreuznacher Diakonie, die auf dem Gelände eine Wohnungslosenhilfe betreibt und den Bau an ihrem Standort überhaupt erst ermöglicht hat, besonders hervor. Der Bürgermeister sah darin ein Zeichen gelebter Partnerschaft.

Der neue Radweg Langenlonsheim-Eremitage, hat eine Länge von 1,72 Kilometer, eine Breite von 2,50 bis drei Meter und ist Teil des Radwegenetzes Rheinland-Pfalz mit offizieller Beschilderung. Die Bauzeit betrug sieben Monate. Zehn Jahre lang war die alte Guldenbach-Brücke wegen Sicherheitsmängeln gesperrt, wurde dann abgerissen und durch einen Neubau (Stahlträgerrost) ersetzt: Sie hat eine Spannbreite von 20 Metern und ist drei Meter breit. Seit der Grundsteinlegung für den Guldenbach-Radweg am 1. Juli 2019 hat die VG gemeinsam mit dem Bund zwei Millionen Euro in die Radwege-Konzeption investiert.