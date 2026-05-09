Werner Fuchs wird 85 „Wichtig ist, dass die Ethik stimmt“ Norbert Krupp 09.05.2026, 09:00 Uhr

i Werner Fuchs, der frühere Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Nahe, feierte jetzt seinen 85. Geburtstag. Norbert Krupp

Werner Fuchs feiert seinen 85. Geburtstag – über viele Jahre engagierte sich der Bankchef für soziale und kulturelle Zwecke. Geld war für ihn ein Instrument, um Dinge zu bewegen – wichtig sei, „dass die Ethik stimmt“.

An seinem 85. Geburtstag durfte der Bad Kreuznacher Werner Fuchs auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Bei der heutigen Feier mit Wegbegleitern wird Staatssekretär Professor Jürgen Hardeck an ein für Fuchs besonders wichtiges Projekt erinnern: die Sanierung des Bahnhofs Rolandseck.







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