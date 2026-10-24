Heute wird gerechnet: Oeffentlicher-Anzeiger-Chef fragt sich, wo all die Steuergelder hingehen und was letztlich damit passiert. Ein schwieriges und sensibles Thema. Er fragt: „Where’s the beef?“
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W here’s the Beef? – Wo ist das Fleisch? Diese Redewendung ist im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so bekannt. „Where’s the beef?“ stammt aus einem Werbespot der US-Burgerkette Wendy’s aus dem Jahr 1984. Darin betrachtet die Schauspielerin Clara Peller einen riesigen Burgerbrötchen-Deckel mit einem winzigen Patty und fragt: „Where’s the beef?