Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Where’s the Beef: Wo ist das Geld hin?
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Kevin Rühle. MRV

Heute wird gerechnet: Oeffentlicher-Anzeiger-Chef fragt sich, wo all die Steuergelder hingehen und was letztlich damit passiert. Ein schwieriges und sensibles Thema. Er fragt: „Where’s the beef?“

Lesezeit 2 Minuten
W here’s the Beef? – Wo ist das Fleisch? Diese Redewendung ist im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so bekannt. „Where’s the beef?“ stammt aus einem Werbespot der US-Burgerkette Wendy’s aus dem Jahr 1984. Darin betrachtet die Schauspielerin Clara Peller einen riesigen Burgerbrötchen-Deckel mit einem winzigen Patty und fragt: „Where’s the beef?
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Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

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