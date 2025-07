Eigentlich hatte Familie Meier (Name von der Redaktion geändert) damit gerechnet, dass sich durch die Photovoltaik-Anlage mit 5,33 Kilowatt Peak, die sie im April 2024 auf ihrem Hausdach installieren ließ, ihre Ausgaben für Strom drastisch reduzieren. Tatsächlich flatterte eine höhere Stromrechnung ins Haus. Der Grund: Das Unternehmen Westnetz hat es bisher nicht geschafft, den Zählerwechsel bei den Stadtwerken anzuzeigen.

Es haben uns noch mehr Beschwerden über Westnetz erreicht, aber niemand will seinen Namen in der Zeitung lesen, denn das Unternehmen hat in der Region eine Monopolstellung. Die Kunden sind auf die Firma angewiesen. Der Ärger bei Familie Meier ist groß. Das erste Problem: Sie musste drei Monate darauf warten, bis Westnetz endlich einen Zähler setzte, damit entging ihr seit der Fertigstellung schon eine Menge Strom. Die Anschlusszusage lag der Familie schon am 12. März 2024 vor, aber nach der Zählersetzung im Juli passierte erst mal gar nichts mehr. Weder liegt der Einspeisevertrag vor, noch hat Westnetz den Zählerwechsel bei den Stadtwerken angezeigt. Die Familie versuchte zuerst, das Problem telefonisch zu klären, kam dabei aber nicht weit, denn die Servicemitarbeiter der Hotline dürfen nicht an Sachbearbeiter durchstellen. Dann schrieb man E-Mails, ohne Ergebnis.

Kontaktaufnahme gestaltet sich ausgesprochen schwierig

Sie wandte sich schließlich an die für Einspeisung zuständige Clearingstelle. Tatsächlich hatte das einen Teilerfolg, denn etwa zwei Wochen nachdem man den Clearingantrag gestellt hatte, erhielt die Familie eine Abschlagszahlung für die Einspeisevergütung von Westnetz. Die Familie versuchte sogar, den Zählerwechsel selbst anzuzeigen, was aber nicht möglich ist. Weil die Meldung durch Westnetz bis heute ausblieb, mussten die Stadtwerke eine Schätzung für den Stromverbrauch der Familie für das Jahr 2024 vornehmen. Ergebnis: 2024 muss sie mehr für ihren Strom bezahlen als in den Vorjahren, obwohl sie selbst mindestens die Hälfte ihres Strombedarfs auf ihrem Dach erzeugt.

Eine weitere Familie im Kreis (Name liegt der Redaktion vor) hat seit einem halben Jahr keine Einspeisevergütung mehr von Westnetz erhalten und wartet noch immer auf ihre Jahresabrechnung für 2024. Viel Zeit musste man darauf verwenden, per Mail oder telefonisch Kontakt mit Westnetz aufzunehmen. „Nach unzähligen Versuchen über die Hotline und stundenlangem Warteschleifengehänge“ habe man mit einem Mitarbeiter sprechen können. Dieser habe die ausbleibende Auszahlung mit einem „Systemfehler“ begründet und angekündigt, dass alle ausstehenden Zahlungen bis Mitte Juli erstattet werden. Auch die Jahresabrechnung werde dann übermittelt. Bis heute sind bei der Familie weder die Zahlungen noch die Abrechnung eingegangen. Auch ein Winzer im Kreis hat ein Westnetz-Problem. Das Weingut hat im Juli 2024 ein neues Kühlgerät angeschafft.

Winzer unter Zeitdruck

Die Anlage muss, wie alle großen Stromabnehmer von Westnetz genehmigt werden. „Früher gab es bei dem Unternehmen feste Ansprechpartner. Jetzt kommt man nur bis zur Service-Hotline und wird nicht zu Sachbearbeitern durchgestellt, beziehungsweise muss man Genehmigungen online beantragen“, erklärt der Winzer, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Damit sei für die Kunden kein Nachweis möglich und die Firma rechtlich außen vor. Der Winzer hat Zeitdruck, weil in diesem Jahr wahrscheinlich mit einer frühen Lese ab Anfang September zu rechnen ist. Er kann dann voraussichtlich entweder die Traubenpresse oder die Kühlanlage laufen lassen, beides zusammen geht nicht. Anfang Juli 2024 hat der Winzer den Antrag gestellt: Stand jetzt ist seine Kühlung nicht genehmigt, beziehungsweise läuft der bislang nicht zielführende Schriftwechsel dazu mit Westnetz. Inzwischen hat er seinen Anwalt beauftragt und will ein saftiges Bußgeld beantragen, denn die Zeit rennt ihm davon.

Ein Unternehmer in Weinsheim beklagt: Zuerst habe Westnetz lange keinen Anschluss für die PV-Anlage gelegt, die er 2022 auf dem Betriebsdach installieren ließ. Dann bekam er kein Geld für den eingespeisten Strom. Nachdem er kürzlich angekündigt hatte, einen Rechtsanwalt einzuschalten, bekam er vor wenigen Wochen erstmals eine Rückvergütung für eingespeisten Strom. „Viele Bürger mit PV-Anlagen haben das gleiche Problem und man erreicht bei Westnetz niemand“, sagt der Unternehmer.

Westnetz räumt Verzögerungen ein

„Tatsächlich kommt es für einige unserer Kunden bei der Auszahlung der PV-Einspeisevergütung zu längeren Bearbeitungszeiten“, teilt die Pressestelle des Unternehmens mit. Die Länge der Bearbeitungszeit sei stark vom Einzelfall abhängig wie zum Beispiel Modellwechsel der Einspeisevergütung, Erweiterung von PV-Anlagen oder Installation von Wärmepumpen. Mitunter seien auch die von Kunden eingereichten Unterlagen unvollständig. Die Ursachen für die Verzögerung sieht Westnetz in zwei parallel laufenden Herausforderungen der letzten Jahre. Die gesamte Branche sei nach dem Programm der Bundesregierung zur Förderung erneuerbarer Energien für Haushalte (Osterpaket 2022) mit einem Boom bei den erneuerbaren Energien im privaten Umfeld konfrontiert worden. Der enorme Zuwachs bei den Anschlussanfragen unter anderem für Photovoltaik, Wärmepumpen, Ladesäulen und Hausspeicher habe zu einem Rückstau in der Bearbeitung der Anfragen geführt. 2021 haben Westnetz nach eigenen Angaben rund 30.000 Anschlussanfragen für PV-Anlagen erreicht, 2022 waren es rund 70.000 und 2023 dann mehr als 115.000. 2024 habe sich die Nachfrage bei knapp 70.000 Anfragen wieder etwas normalisiert. Gleichzeitig habe man gesetzliche Vorgaben umsetzen müssen, um die Wechselprozesse für die Stromkunden zu beschleunigen. Dazu baue man eine moderne, einheitliche Prozess- und Systemlandschaft auf. Auslöser für die systembedingten Verzögerungen seien meist Probleme bei der Datenmigration in den verschiedenen Prozessschritten. „Wir arbeiten unter Hochdruck daran, die Situation so schnell wie möglich zu verbessern. Wir haben dafür unter anderem – als Teil eines Pakets mit verschiedenen Einzelmaßnahmen – unser Personal aufgestockt“, so Westnetz.