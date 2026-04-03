Die Zahnarztpraxis in der Thiergartenstraße in Monzingen beherbergte über die Jahrzehnte mehrere Zahnärzte, unter anderem Geoffrey Eaves - zuletzt unter dem Dach von Westermann & Kollegen. Jetzt endet die Geschichte, das gesamte Team zieht nach Kirn.
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Der 1500-Einwohner-Ort hat nun keine Zahnarztpraxis mehr. Denn die bestehende Praxis in der Thiergartenstraße 1 wird in die Neubau-Praxis in Kirn umsiedeln, die Westermann & Kollegen direkt nach Ostern eröffnen.Die letzten Patienten nahmen in der vergangenen Woche Platz auf den Behandlungsstühlen in Monzingen.