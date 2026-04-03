Monzingen ohne Zahnarztpraxis Westermann-Team zieht nach Kirn um Silke Jungbluth-Sepp 03.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Zahnarztpraxis in der Thiergartenstraße in Monzingen beherbergte über die Jahrzehnte mehrere Zahnärzte, unter anderem Geoffrey Eaves, zuletzt unter dem Dach von Westermann & Kollegen. Jetzt endet die Geschichte und das gesamte Team zieht nach Kirn um. Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Zahnarztpraxis in der Thiergartenstraße in Monzingen beherbergte über die Jahrzehnte mehrere Zahnärzte, unter anderem Geoffrey Eaves - zuletzt unter dem Dach von Westermann & Kollegen. Jetzt endet die Geschichte, das gesamte Team zieht nach Kirn.

Der 1500-Einwohner-Ort hat nun keine Zahnarztpraxis mehr. Denn die bestehende Praxis in der Thiergartenstraße 1 wird in die Neubau-Praxis in Kirn umsiedeln, die Westermann & Kollegen direkt nach Ostern eröffnen.Die letzten Patienten nahmen in der vergangenen Woche Platz auf den Behandlungsstühlen in Monzingen.







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