Eine Bibel aus dem Jahr 1798 übergab die Bad Kreuznacher Architektin Carmen Henn bei der Frühjahrstagung des Vereins für Heimatkunde in Stadt und Kreis Bad Kreuznach an den Vorsitzenden Michael Vesper. Den wertvollen Neuzugang für den Bestand der Heimatwissenschaftlichen Zentralbibliothek (HWZB) des Landkreises Bad Kreuznach konnten die Teilnehmer bei der Veranstaltung in Augenschein nehmen und er wird auch prominenter Blickfang bei der Nacht der Bibliotheken am Freitag, 4. April ab 17 Uhr in der HWZB im Wolfgangchor des Gymnasiums an der Stadtmauer sein.

Die Bibel von 1798 ist seit 60 Jahren im Besitz der Familie Henn. Sie war ein Dachbodenbodenfund von Schornsteinfeger Henn, einem Vorfahren, und siedelte mit Familie Henn von der Mosel nach Weinsheim ins Naheland über. Carmen Henn war bei einem Besuch in der HWZB 2024 von der einzigartigen Architektur der „Bücherkapelle“ so beeindruckt, dass sie sich dazu entschloss, ihren bibliophilen Schatz der HWZB anzuvertrauen.