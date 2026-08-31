Ärger in Bad Kreuznach Werner Lorenz geht gegen Bäderhaus-Entscheidung vor Marian Ristow 31.08.2026, 12:00 Uhr

i Eine verhängnisvolle Abstimmung? Die Bäderhaus-Schließung, deren Abstimmung hier zu sehen ist, könnte gerichtliche Folgen haben. Harald Gebhardt

Ein Stadtratsbeschluss sorgt für juristischen Zündstoff: FDP-Politiker Werner Lorenz will die Schließung des Bäderhauses nicht hinnehmen. Warum er sich im Recht sieht – und was jetzt auf die Stadt zukommt.

Die Entscheidung des Bad Kreuznacher Stadtrates vom vergangenen Donnerstag, den Betrieb des Bäderhauses zur Jahreshälfte 2027 einzustellen, wird ein juristisches Nachspiel haben. FDP-Stadtrat Werner Lorenz hat über seinen Rechtsanwalt Herbert Emrich Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) ein Schreiben übermittelt, in dem er den gefassten Beschluss zur Schließung der Saunaeinrichtung Bäderhaus und der Verwertung der Immobilie angreift und ihn ...







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