Die VG-Werke Nahe-Glan haben 2026 einige Großprojekte vor. Dazu zählen Sanierungsarbeiten in Odernheim, die Installation von PV-Anlagen im Freibad Sobernheim und der Kläranlage Meisenheim – und der Umbau des neuen Domizils in der Breitlerstraße.
Das Freibad in Bad Sobernheim und die Kläranlage in Meisenheim sollen Photovoltaikanlagen bekommen. Im Schwimmbad ist das Dach des Technikgebäudes dafür vorgesehen, auf dem Umkleidegebäude gibt es bereits eine Solarthermieanlage für warmes Wasser. In der Kläranlage soll die Anlage auf beiden Dächern des Technik- und Betriebsgebäudes montiert werden.