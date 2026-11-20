Staaren-Sportanlage Sobernheim Werden Rasenplätze künftig aus altem Brunnen bewässert? Silke Jungbluth-Sepp 20.11.2026, 19:00 Uhr

i Zur Sportanlage Staaren in Bad Sobernheim gehören zwei Rasensportplätze. Weil die Bewässerung aus der Nahe wegen des Klimawandels nicht mehr möglich ist, soll es nun eine andere Lösung geben. Silke Jungbluth-Sepp

Die beiden Rasensportplätze der Sportanlage „Zum Staaren“ müssen bei Hitze und Trockenheit bewässert werden, damit sie keinen Schaden nehmen. Allerdings hat die Nahe in den Sommermonaten immer seltener ausreichend Wasser.

Eigentlich werden die beiden Rasenplätze der Sportanlage „Zum Staaren“ in Bad Sobernheim mit Wasser aus der Nahe gewässert, wenn es zu trocken ist. Doch das funktioniert wegen des häufig zu niedrigen Wasserstands nur noch eingeschränkt. Der Hitzesommer mit monatelanger Trockenheit ab Juni hat nun endgültig dazu geführt, dass die Bewässerung mit Nahewasser keine Option mehr ist.







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