Kreuznacher Flüchtlingspolitik Werden jesidische Geschwister abgeschoben? 04.10.2025, 06:00 Uhr

i Kein Mensch ist illegal: Dieses Schild hing am Tag des Flüchtlings vor der Kreisverwaltung. Demonstranten setzten sich dort für Flüchtlinge ein und gegen Abschiebungen. Das jesidische Geschwisterpaar ist nach wie vor ausreisepflichtig. Sie sind knapp einer Abschiebung in den Irak entgangen. Cordula Kabasch

Im Fall des jesidischen Geschwisterpaares, das abgeschoben werden sollte, ist noch unklar, wie es weitergeht. Aktivisten setzen sich dafür ein, dass die Jesiden psychiatrisch untersucht werden und ein Gericht die anstehende Abschiebung stoppt.

Bad Kreuznach. Nach ihrer Entlassung aus dem Ausreisegewahrsam musste sich die jesidischen Flüchtlinge bei der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung melden: Die 34-jährige Divin K. und ihr 30-jähriger Bruder, die vorerst einer Abschiebung entgehen konnten, sind nach wie vor ausreisepflichtig.







