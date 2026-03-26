Nach Diebesserie in Sobernheim Werden Bronzefrosch, Brunnen und Tafeln ersetzt? Silke Jungbluth-Sepp 26.03.2026, 06:00 Uhr

i So sah die Bronzetafel im Marumpark aus, die an den früh verstorbenen Bad Sobernheimer Arnold Marum aus der jüdischen Fabrikantenfamilie Marum erinnert. Silke Jungbluth-Sepp

Die Diebe kamen im Februar und Anfang März, und danach waren Hinweistafeln, ein bronzener Frosch und der Marktbrunnenaufsatz in Bad Sobernheim verschwunden. Wie geht es jetzt weiter?

Eine ganze Reihe von Bronzegegenständen und Beschilderungen sind in den vergangenen Wochen in Bad Sobernheim gestohlen worden. Der Trinkwasserbrunnen vom Marktplatz gehört ebenso dazu wie ein bronzener Frosch, der in der Saarstraße aufgestellt war. Außerdem ist die Bronzetafel im Marumpark abmontiert worden, die an den jüdischen Namensgeber Alfred Marum erinnert.







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