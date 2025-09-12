Spannung in Bad Kreuznach: Drei Kandidaten kämpfen um das Amt des VG-Chefs. Können sie die Bürger überzeugen? Der Ausgang bleibt ungewiss. Unsere Reporter berichten am Sonntag ab 17 Uhr im Liveticker über die Wahl des Verbandsbürgermeisters.

Fällt die Entscheidung bereits am kommenden Sonntag oder geht es für zwei der drei Kandidaten in die Stichwahl? Die rund 14.000 Einwohner der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach wählen ihr Oberhaupt – und haben die Wahl zwischen drei Kandidaten: Marc Ullrich, der parteilose Amtsinhaber, will seinen Posten verteidigen. Dass das eine Herkulesaufgabe werden dürfte, weiß der 56-jährige Diplomökonom. Er sagt: „Die Bürger wollen einen VG-Chef, der nicht Parteipolitik, sondern das Beste für die VG macht.“ Ullrich wird von keiner Partei unterstützt. Die SPD, die ihn 2018 protegierte, hat sich vorzeitig aus dem Wahlkampf verabschiedet.

Als aussichtsreiche Kandidatin darf sich Andrea Silvestri fühlen. Die 48-jährige Feilbingerterin, wo sie auch Ortsbürgermeisterin ist, hat die CDU im Rücken – und auch die Unterstützung von Bettina Dickes, die aber Wert darauf legt, Silvestri bloß als „Privatperson“ zu unterstützen und eben nicht offiziell als Landrätin.

Einen Abend wie am 18. März 2018 will sie dabei nicht noch einmal erleben. Damals verlor sie hauchdünn mit 99 Stimmen Abstand die Stichwahl um den gleichen Posten gegen Marc Ullrich. Dabei hatte es im ersten Wahlgang am 4. März noch besser ausgesehen: Silvestri holte 38,4 Prozent der Stimmen, Ullrich nur 33,2 Prozent.

Nach dem ersten Wahlgang hatte es seitens der in der VG sehr starken FWG eine Wahlempfehlung – zumindest deren Kandidat Steffen Brucker (holte im ersten Wahlgang starke 20 Prozent) hatte sich für Marc Ullrich ausgesprochen. Diesmal hat sich die FWG eindeutig positioniert: Und zwar pro Andrea Silvestri.

Der 56-jährige Andreas Paulus, auch CDU-Mitglied, aber eben nicht der offizielle Kandidat der Christdemokraten, hat das gleiche Ziel. Der Altenbamberger, aufgewachsen in Pleitersheim, will als „Bub aus der VG“ punkten.