Zombie-Apokalypse zu Halloween Wer traut sich in die Odernheimer Horrorshow? 30.10.2025, 11:00 Uhr

i Das Haus des Schreckens: In der Odernheimer Untergasse wollen die Dittebrands mit Vater Michael sowie Leny (links) und Finja die Halloweenfreunde wieder auf besonders eindrucksvolle Art erschrecken. Markus Kilian

Zombies, Skelette und eine lebensgroße Ratte: Ab Freitag laden die Dittebrands in der Untergasse wieder zum schrecklich-gruseligen Vergnügen im verschachtelten Gruselgang. Dabei gab es schon bei den Vorbereitungen einen großen Schreckmoment.

Plötzlich schlägt es hektisch gegen das Fenster, die knallroten Augen eines Totenkopfs zerschneiden die Finsternis, und eine überdimensionale Ratte reicht ihre Krallen zum Handschlag. Es ist ein enger Pfad, der sich zwischen Spinnen und Skeletten hin und her schlängelt und seine Pilger an fast jeder Ecke aufs Neue erschauern lässt.







