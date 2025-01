Sportanlage in Bad Sobernheim Wer muss Sanierung der Staaren-Laufbahn zahlen? 07.01.2025, 09:25 Uhr

i Die Laufbahn im Stadion Staaren ist sanierungsbedürftig. Bernd-Michael Hey. Bernd Hey.

Ist die Stadt für die Sanierung der maroden Laufbahn der Sportanlage am Staaren zuständig, oder der Kreis, weil sie für den Schulsport genutzt wird? Darüber will sich der Stadtrat informieren. Es geht um mindestens 270.000 Euro.

Die Laufbahn der Sportanlage am Staaren in Bad Sobernheim hat ihre besten Zeiten hinter sich. Der Oberbelag löst sich, an einigen Stellen hat sich die Kunststoffbeschichtung bereits ganz verabschiedet. Kurz: Die Laufbahn ist dringend sanierungsbedürftig.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen