Wer macht am Sonntag das Rennen um das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach? Die rund 10.552 Wahlberechtigten aus den 13 Ortsgemeinden haben die Wahl zwischen Amtsinhaber Marc Ullrich (parteilos), Andrea Silvestri, die als freie Kandidatin mit Unterstützung von CDU und FWG antritt, sowie Andreas Paulus, ebenfalls CDU-Mann, der aber als unabhängiger Kandidat zur Wahl steht.

Ullrich, der seit fast acht Jahren die VG-Verwaltung leitet, will es noch mal wissen: „Für mich war klar: Ich will das weitermachen. Es ist ein toller Job“, erklärte er vor rund zwei Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung. Den Diplomökonom verschlug es 2007 berufsbedingt nach Neu-Bamberg, 2014 wird er dort Bürgermeister und 2018 tritt er erstmals – mit Erfolg – für den Posten des VG-Chef an. Damals fehlten Andrea Silvestri bei der Stichwahl 99 Stimmen. Wie es diesmal ablaufen wird, wird sich zeigen.

„Viele Projekte laufen an, die möchte ich weiterhin umsetzen“, betont Ullrich. Es gebe zu viel Arbeit für zu wenig Personal, mehrere Stellen seien vakant, merkt der 56-Jährige an. Was ihn weiterhin antreibt, sei der Kontakt mit den Bürgern und Herausforderungen, denen er sich stellen möchte.

Auch wenn Andrea Silvestri 2017 gegen Ullrich knapp verlor – die Christdemokratin aus Feilbingert ist lokal eine Hausnummer, das machte ihr Ergebnis bei den VG-Ratswahlen im Juni 2024 deutlich: Sie bekam die meisten Stimmen aller Kandidaten, egal welcher Partei. Sie erhielt 4783 Stimmen, der Sozialdemokrat Michael Simon hingegen nur 3163 – obwohl Simon bekanntlich auch sehr stark in der „Heimat“ verwurzelt ist. Die Mutter zweier Kinder ist mit einem Spross italienischer Gastarbeiter verheiratet, woher der Name rührt, und das erklärt auch die Wahlkampf-Karosse, mit der Silvestri auf Tour in den Dörfern heranknatterte – ein knuffiger Fiat 600 Multipla Baujahr 1964.

Silvestri: Mehr Transparenz und Tempo

Was die Verbandsgemeinde betrifft, so erklärte sie kürzlich dieser Zeitung, es müsse mehr Transparenz und Tempo in die Arbeit gebracht werden, Ausbildungsbörse, Entwicklungskonzept, bessere Internetpräsenz, ein Bürgerinformationssystem. Und natürlich würde sie versuchen, mehr Projekte für Kinder und Jugendliche anzustoßen. Was ihr dabei helfen würde, ist ihr großes Netzwerk, das sie aufgrund ihres eigenen politischen, aber auch kulturellen Engagements geschaffen hat: Ob Bürgermeisterbüro in Feilbingert oder Narrhalla oder Musik, sie war und ist überall dabei – dass die ebenso volksnahe Landrätin Bettina Dickes sie deswegen sehr schätzt, dürfte niemand verwundern. Was Silvestri diesmal auch zum Vorteil gereichen könnte: Die FWG, die bei den VG-Ratswahlen 2024 immerhin 22,5 Prozent erreichte, hat sich für Silvestri ausgesprochen.

Einiges bewegen will auch Andreas Paulus aus Altenbamberg. Der CDU-Mann geht als Einzelbewerber ins Rennen, nachdem er zu Beginn Silvestri innerhalb der CDU als freie Kandidatin unterstützte, was für Brisanz sorgte. Der 56-Jährige möchte mehr Anreize bieten, um Personal zu finden. Grundlage für alles weitere sei für ihn eine funktionierende Verwaltung.

Paulus will unter anderem die Fördervereine und das Ehrenamt stärken sowie die lokale Wirtschaft ankurbeln, sagt er in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Man muss die Gemeinschaft in den Ortschaften wieder hinbekommen und dafür sorgen, dass die Jungen in den Dörfern bleiben“, findet Paulus. Der 56-Jährige ist als Unternehmer im Bereich Marketing und Werbung tätig und möchte einen anderen Blickwinkel in die Verwaltung mitbringen. Als „Bub“ aus der VG will er punkten.

Laut Verbandsgemeindeverwaltung haben rund 2400 der insgesamt 10.552 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt – so der Stand am Freitagvormittag. Davon haben bisher etwa 80 Prozent ihre Unterlagen abgegeben. Die Wahlbüros in den 13 Gemeinden sind am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet, um 18 Uhr werden die Tore geschlossen. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird gegen 20 Uhr gerechnet.

Die Wahlbüros finden sich hier: Altenbamberg, Ev. Gemeindehaus, Hauptstraße; Biebelsheim, Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 12; Feilbingert, Bürgerhaus Lemberghalle, Kolpingstraße 7; Frei-Laubersheim, Rathaus, Rathausstraße 9; Fürfeld, Kita, Petstalozzistraße 6; Hackenheim, Kulturhof, Ringstraße 24; Hallgarten, Nordpfalzhalle, Am Festplatz 27; Hochstätten, Gemeindesaal, Hauptstraße 33; Neu-Bamberg, Raugrafenhalle, Junkerweg 3; Pfaffen-Schwabenheim, Alte Schule, Dorfcafé, Klostergasse 14; Pleitersheim, Bürgerhaus, Friedhofstraße 9; Tiefenthal, Gemeindehaus, Kirchweg 2; Volxheim, Bürgerhaus, Am Sportfeld 1.

