Region Meisenheim Wer am besten würfelt, bekommt die Riesenbrezel Roswitha Kexel 02.01.2025, 13:00 Uhr

Alle Jahre wieder springen am Silvestertag Würfel in und aus den Bechern. Vereine und Gruppen rund um Meisenheim halten seit Jahrzehnten die Tradition des Brezelwürfelns hoch.

{element} Ob Vereine wie der FC Schmittweiler-Callbach, die SG Meisenheim/Desloch-Lauschied, der SV Medard oder der FSV Reiffelbach-Roth in ihre Vereinsheime einladen, ob der Meisenheimer Handwerkerstammtisch und weitere Teams in der Gaststätte zum Untertor die Würfel sprechen lassen oder die Raumbacher Landfrauen sich im Gemeindehaus treffen – es wird gewürfelt, was das Zeug hält.

