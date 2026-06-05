Kreuznacher Krankenhäuser Wenn´s knackt: direkt in die Ringstraße Robert Neuber 05.06.2026, 15:00 Uhr

i Von links: Krankenhaus-Direktor Manuel Seidel, Prof. Frank Hartmann (Leiter Unfallchirurgie), Oliver Bill (Leiter der Zentralen Notaufnahme) und Pflegedirektorin Jutta Magmer-Melaas an einem der Betten der Notaufnahme in der Ringstraße. Robert Neuber

Im Diakonie-Krankenhaus der Ringstraße entsteht nicht nur eine deutlich vergrößerte Notaufnahme, sondern auch eine zentrale Anlaufstelle für unfallchirurgische Versorgung unter den leitenden Ärzten Prof. Frank Hartmann und Volker Hertel.

Durch die Zusammenführung der beiden städtischen Krankenhäuser – also Diakonie und St. Marienwoerth – entsteht ein großes medizinisches Zentrum, das dem Standort Bad Kreuznach gerade in der Debatte um die Krankenhausreform ein besonderes Gewicht verleiht.







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