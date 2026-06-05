Im Diakonie-Krankenhaus der Ringstraße entsteht nicht nur eine deutlich vergrößerte Notaufnahme, sondern auch eine zentrale Anlaufstelle für unfallchirurgische Versorgung unter den leitenden Ärzten Prof. Frank Hartmann und Volker Hertel.
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Durch die Zusammenführung der beiden städtischen Krankenhäuser – also Diakonie und St. Marienwoerth – entsteht ein großes medizinisches Zentrum, das dem Standort Bad Kreuznach gerade in der Debatte um die Krankenhausreform ein besonderes Gewicht verleiht.