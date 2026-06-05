Kreuznacher Krankenhäuser
Wenn´s knackt: direkt in die Ringstraße
Von links: Krankenhaus-Direktor Manuel Seidel, Prof. Frank Hartmann (Leiter Unfallchirurgie), Oliver Bill (Leiter der Zentralen
Von links: Krankenhaus-Direktor Manuel Seidel, Prof. Frank Hartmann (Leiter Unfallchirurgie), Oliver Bill (Leiter der Zentralen Notaufnahme) und Pflegedirektorin Jutta Magmer-Melaas an einem der Betten der Notaufnahme in der Ringstraße.
Robert Neuber

Im Diakonie-Krankenhaus der Ringstraße entsteht nicht nur eine deutlich vergrößerte Notaufnahme, sondern auch eine zentrale Anlaufstelle für unfallchirurgische Versorgung unter den leitenden Ärzten Prof. Frank Hartmann und Volker Hertel.

Lesezeit 2 Minuten
Durch die Zusammenführung der beiden städtischen Krankenhäuser – also Diakonie und St. Marienwoerth – entsteht ein großes medizinisches Zentrum, das dem Standort Bad Kreuznach gerade in der Debatte um die Krankenhausreform ein besonderes Gewicht verleiht.

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