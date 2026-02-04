Alles fest in Narrenhand Wenn Winterbach am Ellerbach zum Nabel der Welt wird Reinhard Koch 04.02.2026, 14:00 Uhr

i Die singende „Butzkolonne“ brachte die Stimmung in der Narrhalla auf den Siedepunkt. Reinhard Koch

„Neuigkeiten aus de Gass“ und eine singende „Butzkolonne“ heizten der Narrenschar in der Gemeindehalle tüchtig ein.

Die Gemeindehalle war fest in Narrenhand bei der Kappensitzung der „Winterbacher Brunnebutzer“. Fast fünf Stunden gab es Glanz, Magie und grandiose Stimmung nach dem Motto „Welcome to Las Vegas“. Der bestens aufgelegte Sitzungspräsident Markus Stein gab seinem närrischen Volk auch gleich den guten Rat, „vergesst für ein paar Stunden die Sorgen der Zeit, denn heute regiert nur Frohsinn und Heiterkeit“.







