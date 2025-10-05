Komödie im Bad Kreuznacher PuK Wenn Seitenspringer in die Onlinefalle tappen Josef Nürnberg 05.10.2025, 18:00 Uhr

i Petra Theisen und Axel Ghane Basiri überzeugten in ihrem neuesten Stück "Match me, if you can" als geniales Duo, das auf der Suche nach schnellem Sex mittels Dating-Anzeige ist. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Es geht um Matches, Likes und Onlinedates. Dass die Irrungen und Verwirrungen bei der Partnersuche dabei nicht auf sich warten lassen, zeigte die witzige Verwechslungskomödie „Match me, if you can“, bei der der Seitensprung zum Fiasko wird.

Was waren doch die Zeiten früher so anders, als sich Beziehungen noch analog anbahnten. So manch ein Besucher der rasanten Verwechslungskomödie „Match me, if you can“, dem neuesten Stück des Nahe-Theaters, verließ den Theatersaal des Museums für Puppentheaterkultur (PuK) mit dem Eindruck, dass ein erstes Kennenlernen in den Vorzeiten der sozialen Medien, als man den potenziellen Partner allenfalls in den Kontaktanzeigen der Tageszeitungen ...







Artikel teilen

Artikel teilen