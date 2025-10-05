Es geht um Matches, Likes und Onlinedates. Dass die Irrungen und Verwirrungen bei der Partnersuche dabei nicht auf sich warten lassen, zeigte die witzige Verwechslungskomödie „Match me, if you can“, bei der der Seitensprung zum Fiasko wird.
Lesezeit 1 Minute
Was waren doch die Zeiten früher so anders, als sich Beziehungen noch analog anbahnten. So manch ein Besucher der rasanten Verwechslungskomödie „Match me, if you can“, dem neuesten Stück des Nahe-Theaters, verließ den Theatersaal des Museums für Puppentheaterkultur (PuK) mit dem Eindruck, dass ein erstes Kennenlernen in den Vorzeiten der sozialen Medien, als man den potenziellen Partner allenfalls in den Kontaktanzeigen der Tageszeitungen ...