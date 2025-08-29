Ganz so traumhaft, so idyllisch-malerisch-stimmungsvoll wie dieser abendliche Blick, den unser Leser Bernd Reichard von seinem Balkon aus auf die Kreuznacher Brückenhäuser hat und genießen kann, geht es in der Stadtpolitik natürlich nicht zu. Muss es auch nicht.

Einfach idyllisch, traumhaft diese Abendstimmung: Diesen Blick auf die Kreuznacher Brückenhäuser hat unser Leser Bernd Reichard von seinem Balkon aus.

Der erste Antrag

Volles Haus im Stadtrat: Viele Besucher kamen, um ihrer Forderung nach einem Ersatz für den Löwensteg Nachdruck zu verleihen.

Doch manche Diskussionen muten schon an wie ein Streit im Kindergarten. Ja, wer war denn nun der Erste, der einen Ersatz für den Löwensteg gefordert hat? Im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr beanspruchte SPD-Fraktionschefin Claudia Eider dies für ihre Partei: „Der erste Antrag kam schon von der SPD im Januar“ – und erntete gleich für den ersten Satz ihrer Ausführungen unüberhörbar Gelächter. Aber mal im Ernst: Die Frage, wer alles die Mütter und Väter des Erfolgs sind und wer zuerst den Stein des (bislang ja nur erhofften) Erfolgs ins Rollen brachte, mag für Politiker eine wichtige Rolle spielen, die Stadt bringt es nicht wirklich weiter – nur der Erfolg selbst. Wenn es dann so weit ist, dürfen sich meinetwegen alle gern ihr Teilchen davon auf die Fahne schreiben. Nun ja, so ist das eben: „Der Erfolg hat viele Väter; der Misserfolg aber ist immer ein Waisenkind“ – frei nach Tacitus (55–120 n. Chr.), römischer Historiker und Senator. Apropos viele: Mehr als 3200 Bürger haben den von den drei Stadträten Hermann Holste (Grüne), Stefan Butz (PBK) und Jürgen Locher (Linke) initiierten Aufruf „Löwensteg retten“ unterschrieben. Das allein ist schon ein Erfolg, der durchaus Druck auf die Stadtpolitik ausgeübt hat. Ob die Bürger aber auch ihr Ziel erreichen (können), ist momentan noch völlig offen ...

Clean-up: Kippen sammeln

Jörg Lohmann (von links), Klaus-Dieter Dreesbach (beide Kreuznacher Badgesellschaft), Hermann Holste und Annette Roßkopf (beide Nahe-Clean-up-Initiative) beim Start der Aktion

Schön wäre es in jedem Fall, wenn diese Aktion ein Erfolg werden würde: Die Nahe-Clean-up-Initiative hat im Salinenbad die Aktion „R(h)einkippen“ gestartet. Dabei werden kleine Dosen an Gäste ausgegeben, um darin die Zigarettenreste zu sammeln, anstatt sie andernorts wegzuwerfen. Hermann Holste, Nahebeauftragter, sagt dazu: „Wir sind froh, diese Aktion im Salinenbad starten zu können. Hier gehen die Gäste schon sorgfältig mit Zigarettenresten um, dennoch zählt jede Zigarette, die nicht einfach in die Umwelt geworfen wird. Jede Zigarette, die achtlos auf der Straße oder in der Natur entsorgt wird, ist schlecht für die Umwelt.“ Klaus-Dieter Dreesbach, Geschäftsführer der Kreuznacher Badgesellschaft, ergänzt: „Wir sind gerne bei der Aktion dabei und danke an unser Salinenbad-Team, welches die Gäste darauf aufmerksam macht und 150 kleine Zigarettendosen verteilt, um die Umwelt ein Stück sauberer zu machen.“

Ohne viele Worte

Hans Gerhard Merkelbach überreichte einen Scheck über 1500 Euro an Tierheimleiterin Mona Speicher.

Wenn man an die 150 Dosen noch eine 0 dran hängt, kommt man auf 1500 (Euro). Mit dieser Summe unterstützt der Unternehmer, Kommunalpolitiker und Tierfreund Hans Gerhard Merkelbach die Arbeit des Kreuznacher Tierheims. Tierheimleiterin Mona Speicher bedankte sich für die finanzielle Zuwendung. Anlässlich der Scheckübergabe berichtete Speicher, dass von den 100 Kaninchen, die nach einer Beschlagnahme durch das Veterinäramt vom Tierheim aufgenommen oder an Pflegestellen vermittelt werden mussten, nur noch 23 Tiere auf eine Vermittlung warten. Rückblende: Insgesamt waren vor einigen Wochen bei einem Halter im Kreis mehrere Hundert Kaninchen beschlagnahmt worden, die zum großen Teil auch durch andere Tierheime aufgenommen wurden. Speicher dankte allen, die in dieser außergewöhnlichen Situation geholfen hätten. „Es gibt viele Menschen, die machen viele große Worte. Herr Merkelbach hat über Jahre hinweg kontinuierlich das Tierheim mit großen Spenden unterstützt, anstatt Worte zu machen“, würdigte Frank Höhner, Ehrenvorsitzender des mehr als 2500 Mitglieder starken Tierschutzvereins Bad Kreuznach, Merkelbachs Spende.

Für Zivilschutz in Kiew

Denis Ribciuc (ganz links) hatte für das Verladen der Möbel rund 20 Landsleute aus dem Kreis und der Stadt Bad Kreuznach sowie eine große Gruppe aus Idar-Oberstein organisiert. Sie wurden von Oberbürgermeister Letz (vorne Mitte) begrüßt.

Die Stadt spendete Büromöbel für den Zivilschutz in Kiew: 4,8 Tonnen hatte der Sattelzug aus Kiew geladen, als sich sein Fahrer wieder auf die Heimfahrt machte: Tische, Schränke, Stühle – insgesamt 206 Einzelstücke aus den Büros des ehemaligen Stadtverwaltungsgebäudes im Brückes. Die Spende ist mittlerweile in ihren Bestimmungsorten an Zivilschutz und Sozialeinrichtungen der vom russischen Krieg terrorisierten Menschen in der Ukraine verteilt. Dafür sorgte die Stiftung „Format 2.0“, die zu dem Zweck gegründet wurde, Spenden zu sammeln und humanitäre Hilfe zu organisieren. Denis Ribcuic hat für die Aktion mehr als 20 seiner Landsleute gewonnen. Drei Stunden lang leisteten sie in großer Hitze beim Holen und Aufladen der Möbel Schwerstarbeit. Herzlich begrüßt wurden sie von Oberbürgermeister Emanuel Letz. Nach zwei Transporten von Betten und medizinischer Ausstattung aus der ehemaligen Augustaklinik, den Krankenhäusern Diakonie und St. Marienwörth sowie der Drei-Burgen-Klinik im Dezember 2023 und Januar 2024 nach Saporischschja sorgte der OB nun für den dritten. „Unsere Solidarität und humanitäre Hilfe gilt den Menschen in der Ukraine.“ Die Kosten für den Hilfstransport, den eine ukrainische Spedition übernahm, wurden aus Spenden für die Ukrainehilfe finanziert. Den Auftrag für den Transport vermittelte Iryna Denys, die sich von Hahnenbach bei Kirn aus um die Unterstützung ihrer ukrainischen Landsleute kümmert. Gleiches gilt für Ribcuic, der als Ehrenamtskoordinator bei der AWO-Altenhilfe GmbH in Bad Kreuznach arbeitet, und sich ebenfalls sehr stark für die Ukrainehilfe engagiert. Der Dank des OB galt auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, Axel Kiltz und Hansjörg Rehbein. Kiltz bereitete die Möbelübergabe vor, Rehbein koordinierte die Hilfsaktion. Dem Fahrer gab der OB zwei Flaschen Nahewein mit auf die Heimreise.

Faule Zwiebelchen

Zum Schluss ein Epilog zur Kreuznacher Baugeschichte, die ja auch so reich an Geschichten ist: Bau-Senior Hans-Ernst Gerharz bewahrt in seinem Garten ja die alte Leuchtreklame des früheren spanischen Restaurants „Don Quijote“ auf, worüber wir am Donnerstag berichtet haben. Dazu fiel ihm noch eine Anekdote ein: Als er mal dort zu Tisch saß und ihm der Reis nicht schmeckte, beschwerte er sich bei der spanischen Servicekraft. Der Reis sei nicht in Ordnung, so die Kritik des Bauunternehmers. Worauf der Ober antwortete: „Der Reis ist in Ordnung, da können höchstens ein paar faule Zwiebelchen drin sein.“ Ob Gerharz danach lieber zur nächsten Pizzeria ging, ließ er dem „Oeffentlichen“ gegenüber aber offen …