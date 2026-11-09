Gesundheits-Check im Naheland Wenn psychisch Kranke lange auf Hilfe warten Cordula Kabasch 09.11.2026, 08:34 Uhr

i Die Ausfalltage auf der Arbeit wegen psychischer Erkrankungen steigen an. Der Sozalpsychiatrische Dienst des Kreisgesundheitsamtes ist eine Anlaufstelle für Menschen in einer akuten oder andauernden psychischen Notlage und hilft dabei, Theraie- und Behandlungsmöglichkeiten zu vermitteln. Sina Schuldt/dpa

Rund 700 Anfragen pro Jahr bearbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises Bad Kreuznach. Schon jetzt ist es schwierig. Betroffene in Therapie und andere Hilfsangebote zu vermitteln. Ab 2027 könnte sich die Lage weiter verschärfen.

Die Versorgungslage psychisch kranker Menschen ist schon jetzt im Kreis Bad Kreuznach schwierig. Therapieplätze sind knapp, auf Facharzttermine müssen Patienten lange warten. Ab 2027 könnte sich die Situation weiter verschärfen. Das befürchtet auch der Sozialpsychiatrische Dienst beim Kreisgesundheitsamt.







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