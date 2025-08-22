J ugend kennt kein Alter, hat Pablo Picasso einmal gesagt. Wenn man auf die Menschen im Naheland schaut, dann stimmt das oft: Ältere setzen sich engagiert für die Gesellschaft ein oder halten Traditionen aufrecht. Jüngere beschäftigen sich damit, in welcher Welt sie leben (wollen) und stellen Projekte auf die Beine. So groß sind die Unterschiede gar nicht, jedenfalls nicht, wenn es nur um Lebensjahre geht. Werfen wir einen Blick auf die Alten und die Jungen, die in unserer Region die Ärmel hochkrempeln.

Sicher ist sicher

i Gert Kühner ist Seniorensicherheitsberater und hilft ehrenamtlich dabei, ältere Menschen über Schockanrufe und Enkeltricks aufzuklären. Lena Reuther

Beginnen wir mit dem Alter, das von Betrügern gern genutzt wird, um Geld zu ergaunern. Stichwort Schockanrufe und Enkeltrick: Damit werden immer wieder Senioren in Sorge versetzt, damit sie einen Betrag X zahlen, um den Sohn mit einer angeblich benötigten Kaution vor dem Gefängnis zu bewahren oder dem Enkel ein Auto zu finanzieren, weil er seins zu Schrott gefahren hat. Damit die Betrüger damit in Zukunft keinen Erfolg mehr haben, gibt es im Kreis Bad Kreuznach Seniorensicherheitsberater wie Gert Kühner (78) aus Bad Sobernheim. Bei einem Treffen mit unserer Zeitung sagt er: „Eigentlich wollte ich mit 80 aufhören. Wenn es die Gesundheit zulässt, mache ich aber noch weiter.“ Ein starker Einsatz im Ehrenamt! Allerdings könnte die Kreisverwaltung noch weitere engagierte Berater gebrauchen, die Senioren über Schockanrufe aufklären. Start der dreitägigen Ausbildung ist im Herbst. Wer sich ehrenamtlich als Seniorensicherheitsberater engagieren möchte, kann sich bei Karl-Friedrich Peter (Kreisverwaltung Bad Kreuznach) melden, Telefon 0671/8031430.

Schön bleibt schön

i Sommersonnenuntergang: Dieses Foto machte unsere Leserin Silvia Messer aus Boos. Bald schon dürften Anblicke wie diese seltener werden. Silvia Messer

Nach dem Jahrmarkt ist der Sommer vorbei, sagt der Volksmund. Das Riesenrad ist abgebaut, enunner auf die Pfingstwiese geht erstmal keiner mehr. Der Herbst naht, und Sonnenuntergänge wie den, den Silvia Messer bei einer Radtour von Boos über Duchroth nach Odernheim vor einer sattgrünen Wiese fotografiert hat, dürften dann schon bald eine Seltenheit werden. „Links erkennt man Staudernheim und rechts mein Heimatdorf Boos“, erklärt sie. Hoffen wir auf einen milden September und goldenen Oktober, ehe uns der graue November heimsucht.

Leckerer Latwerge

i Beim Latwersch-Kochen in Roxheim ist die Rezeptur entscheidend. Michael Schaller (rechts) und Frank Bellmann (links) hatten viele fleißige Helfer. Simone Bellmann

Bleiben wir beim Alter und bei Traditionen, die man nicht missen möchte. Drei Tage lang zog wieder der fruchtige Duft von frisch gekochtem Latwerch durch die Roxheimer Untere Kirchgasse – im Volksmund auch „Knüppelgasse“ genannt. Bereits zum 19. Mal kochten die Genossen der Roxheimer SPD den schmackhaften Aufstrich im Weingut Heil. Aber was ist Latwerch, Latwerg, Lätwerch oder Schmeer eigentlich? Typischerweise ein viele Stunden und somit dick eingekochtes, süßes Mus aus Zwetschgen. Gewürzt wird nach einem alten Rezept des Ortsvereinsvorsitzenden Michael Schaller. In diesem Jahr wurden 1,1 Tonnen Obst verarbeitet. „Damit haben wir insgesamt in diesen Jahren schon mehr als 13 Tonnen Zwetschgen zu Mus gerührt“, erzählte Schaller. Traditionell werden wie in der „guten alten Zeit“ die Kupferkessel mit dem entsteinten Obst gefüllt und mindestens zwölf Stunden gekocht, um den besonderen Geschmack, die fast schwarze Farbe sowie die Konsistenz des Roxheimer Latwerch zu erhalten. „Abschmecker“ waren Michael Schaller und Bürgermeister Frank Bellmann. Wichtig sei, dass das Gewürz den Eigengeschmack der Frucht unterstützt und nicht überlagert, finden die beiden. Neun Kupferkessel des leckeren Aufstrichs wurden so über drei Tage produziert, wobei viele Helfer auch aus umliegenden Gemeinden bei hochsommerlichen 37 Grad insbesondere beim Entkernen im Einsatz waren. Zu Besuch waren auch der Landtagsabgeordnete Markus Stein und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (beide SPD). Der Landesvater ist übrigens ein Freund und Konsument von Roxheimer Latwerch: „Kann ich wärmstens empfehlen“, kommentierte er. Viele Stammkunden brachten bereits Tage vorher eigene Gefäße zum Füllen vorbei oder bestellten leckeren Pflaumenkuchen aus der TuS 06-Küche von Petra Braun. Auch in diesem Jahr ist ein Teil des Erlöses für das Kreuznacher Frauenhaus und das Café Bunt vorgesehen.

Toughe Teens auf Touren

i Die Evangelische Jugend setzte sich auf einer Fahrt nach Eisenach mit gesellschaftspolitischen Fragen und ihrer eigenen Identität auseinander. Gianluca Giongo

Jung geht es im Kreis Bad Kreuznach auch her – und wenn sich die Jugend dann noch Gedanken um Gesellschaft und die eigene Identität macht, ist das eine Investition nicht nur in ihre Entwicklung, sondern auch in die Gemeinschaft. Unter dem Motto „Be Yourself #musicedition“ organisierte die Evangelische Jugend gemeinsam mit der Kirchenmusik des Evangelischen Kirchenkreises An Nahe und Glan in diesem Sommer eine mehrtägige Bildungsfahrt nach Eisenach. Mit dabei waren 20 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die sich mit Fragen nach Selbstwert, Identität, gesellschaftlicher Vielfalt und Zusammenhalt auseinandersetzten – und diese Themen kreativ mit Musik verknüpften. In Eisenach, wo Luther wirkte und Johann Sebastian Bach geboren wurde, konnten die Jugendlichen auf Spurensuche gehen und erlebten auch bei der kritischen Auseinandersetzung mit der Evangelischen Kirche im Nationalsozialismus Geschichte hautnah. In Workshops schrieben sie eigene Texte, entwickelten Songs, musizierten gemeinsam und diskutierten über gesellschaftspolitische Fragen. Jeden Abend fand zudem eine intensive Tagesreflexion statt. „Es geht dabei darum, dass so Bildungsprozesse angestoßen werden. Das nennt sich dann Demokratiebildung“, so die Leiterin des Evangelischen Jugendreferats Anika Weinsheimer. Höhepunkt des Projekts war die öffentliche Präsentation der Ergebnisse der Fahrt am 17. August in der Johanneskirche in Bad Kreuznach. Hier stellten die Jugendlichen Musikstücke, Texte und Performances vor. „Das ganze Projekt hat gezeigt, wie wichtig Räume sind, in denen Jugendliche ihre eigenen Themen ernsthaft bearbeiten und kreativ ausdrücken können“, betonte Jugendreferent Gianluca Giongo.