Wenn im digitalen Lernraum Malcolm X aufersteht

Das Gymnasium am Römerkastell probiert neue Lernformen aus: In einem Makerspace, einer digitalen Ideenwerkstatt, können die Schüler eigene Projekte auf den Weg bringen. Was Jugendliche und Lehrer dazu sagen.
Black lives matter – auch in Bad Kreuznach, am Gymnasium Römerkastell (Röka): Das Thema „Minderheiten in den USA“ nehmen Schüler der 12. Jahrgangsstufe im Leistungskurs Englisch durch. Doch anstatt im Klassenzimmer vorgegebenen Stoff zu pauken, erarbeiten sie sich die Inhalte im neuen Makerspace selbst.