Gymnasium Bad Kreuznach Wenn im digitalen Lernraum Malcolm X aufersteht 14.11.2025, 11:00 Uhr

i Emilia und Elischa Bäcker vor einem Greenscreen: Die Schüler des Englisch-Leistungskurs der MSS 12 im Gymnasium am Römerkastell nehmen das Thema "Minderheiten in den USA" durch. Dafür produzierten die beiden mit anderen Schülern ein Video, das einer Nachrichtensendung aus den 1960er-Jahren nachempfunden ist, in der es um den amerikanischen Bürgerrechtler Malcom X geht. Cordula Kabasch

Das Gymnasium am Römerkastell probiert neue Lernformen aus: In einem Makerspace, einer digitalen Ideenwerkstatt, können die Schüler eigene Projekte auf den Weg bringen. Was Jugendliche und Lehrer dazu sagen.

Black lives matter – auch in Bad Kreuznach, am Gymnasium Römerkastell (Röka): Das Thema „Minderheiten in den USA“ nehmen Schüler der 12. Jahrgangsstufe im Leistungskurs Englisch durch. Doch anstatt im Klassenzimmer vorgegebenen Stoff zu pauken, erarbeiten sie sich die Inhalte im neuen Makerspace selbst.







