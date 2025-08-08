S chreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen: Das sagte einst Mark Twain (1835 bis 1910). Wenn man seinem Rat folgt, kann man (außer Zeitungsartikeln) sogar Bücher schreiben, die in breites Publikum erreichen. Das Naheland ist dafür ein gutes Beispiel, weist es doch eine erstaunlich hohe Bestsellerdichte auf. Blicken wir also diesmal auf das gedruckte Wort und seine vielfältige Verwendung.

Zwei mit Bestseller

Im Kreisgebiet leben einige Autoren, die sich ganz unterschiedlichen Stoffen widmen und damit erfolgreich sind. Vor allem zwei Frauen machen dabei von sich reden, stürmen sie doch mit ihren Werken regelmäßig die Spiegel-Bestsellerlisten: Tessa Duncan alias Marita Spang aus Windesheim ist eine promovierte Psychologin und lässt eine Polizeipsychologin namens Lily Brown Mordfälle aufklären. Das allerdings ist nicht Spangs einziges Genre. Sie hat im Frühjahr unter ihrem zweiten Pseudonym Marie Lacrosse einen neuen Historienroman mit dem Titel Montmartre (Band 1) veröffentlicht, der ebenso wie frühere Romane von ihr auf der Spiegel-Bestsellerliste landete – und zwar in der ersten Woche auf Platz 15. Das Buch spielt im Paris des Jahres 1866: Elise Lambert und Valérie Dumas werden am selben Tag geboren. Elise, Tochter einer einfachen Wäscherin, wächst in Armut auf dem Hügel von Montmartre auf. Valérie ist die Tochter eines wohlhabenden Kunsthändlers vom Boulevard de Clichy und eine begnadete Malerin, die es an die Kunstakademie schaffen möchte. Elise dagegen möchte als Tänzerin in den Varietés von Montmartre Karriere machen. Petra Durst-Benning aus Bad Münster-Ebernburg ist vergangenes Jahr mit dem dritten Teil ihrer Romantrilogie „Die Köchin“ auf Platz 22 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. In dem Roman geht es um Fabienne Durant, die um 1888 eine Männerdomäne erobern will, als das für Frauen noch undenkbar war. Kein Wunder, dass die beiden Autorinnen sich kennen und schätzen. Über Marita Spang gibt es demnächst noch einen ausführlicheren Bericht, denn der „Oeffentliche“ besuchte sie in ihrem Arbeitszimmer in Guldental.

Drei von der Tankstelle

i Achtung, Nutria-Alarm: Die niedlichen Tierchen können auch ein ganz schönes Ärgernis sein. Aber schön anzuschauen sind sie doch, wie hier im Mühlenteich in Bad Sobernheim. Claudia Frenger

Kommen wir vom Frauenduo aus der Bestsellerliste zu einem tierischen Trio: Der Mühlenteich in Bad Sobernheim hatte zuletzt wegen Wartungsarbeiten wenig Wasser geführt. Das war eine gute Gelegenheit für Claudia Frenger, eine kleine Nutriafamilie zu fotografieren, die am Teich saßen wie die drei von der Tankstelle. „Da musste ich einfach auf den Auslöser drücken, wenn auch mit dem Wissen, dass diese kleinen Nager nicht gerne gesehen werden“, schreibt sie uns. Kein Wunder, gelten sie doch als invasive Art, die sich durch unerlaubte Fütterung, klimatische Vorteile und jagdliche Einschränkungen immer weiter ausbreitet und meterlange Tunnel in Uferböschungen und Deiche gräbt. Das wiederum kann den Hochwasserschutz gefährden. Außerdem bedrohen Nutrias den Lebensraum anderer Tierarten. Stimmt alles – aber das Foto ist dennoch schön anzusehen.

Wenn es immer Snacks gibt

i So oder so ähnlich wird es aussehen, wenn der Automat da ist. Die Feilbingerter können sich in einigen Wochen mit allerlei Leckereien versorgen, und zwar 24/7. Fotomontage: Torsten Hahn

Wo wir es gerade von einer Köchin hatten, geht es mit Essen weiter. Wer kennt es nicht: Man sitzt abends oder wochenends auf der Couch, betreibt Netflix-Binge-Watching und könnte gut ein paar Snacks vertragen. Wer in Feilbingert wohnt, hat in Kürze jede Chance, sich in so einer Situation versorgen zu können: An der Lemberghalle wird ein Verkaufsautomat der Gemeinde aufgestellt. Und nicht nur das: Damit die sogenannte Genussbox auch angenommen wird, möchte die Gemeinde wissen, womit die Bürger den Automaten gern bestückt sähen. „Wir haben schon viele Ideen gesammelt. Alle können wir nicht umsetzen, aber wir freuen uns über Rückmeldung und versuchen unser Bestes“, sagt Ortschefin Andrea Silvestri. Sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden täglich soll die Genussbox zur Verfügung stehen. Aufgestellt wird sie voraussichtlich in den kommenden vier bis fünf Wochen. Bezahlen kann man bargeldlos mit EC-Karte, ApplePay oder GooglePay. Der Automat stellt keine Konkurrenz zu den Feilbingerter Geschäften dar, sondern ist als eine Ergänzung gedacht, so Silvestri. Er soll hauptsächlich mit Produkten von Feilbingerter Betrieben bestückt werden: Wurst, Grillfleisch, Käse, Eier, Marmelade, Milch, Traubensaft .... aber auch Snacks und Softdrinks können gekauft werden. Wer noch Ergänzungen hat und in Feilbingert wohnt, sendet seine Ideen an verkaufautomat@feilbingert.de

Wenn immer Trubel ist

i Thomas Rittershaus hat sein erstes Buch im Selbstverlag herausgegeben. Der Monzinger schreibt Kurzgeschichten nach wahren Begebenheiten. Lena Reuther

Zurück zu den Autoren im Kreis Bad Kreuznach. Nicht jeder kann oder muss einen Spiegel-Bestseller schreiben. Und zum Beginn einer Karriere sind Veröffentlichungen im Selbstverlag inzwischen nötig, da der Buchmarkt unter anderem durch BookTok-Bestseller gesättigt ist. Die TikTok-Community BookTok, die sich mit Büchern und Literatur beschäftigt, hat erheblichen Einfluss auf die Bestsellerlisten, und Romane aus dieser Gruppe sind mit dem Hashtag BookTokBestseller versehen. Thomas Rittershaus aus Monzingen hat, wie kürzlich berichtet, humorvolle Geschichte aus seinem Heimatdorf nach tatsächlichen Begebenheiten aufgeschrieben und sie bei Books on demand veröffentlicht. Als meine Kollegin Lena Reuther bei ihm war, erzählte er ihr, dass er die Gruppe „Engagierte Monzinger“ gegründet habe. Und dass immer etwas los sei. Prompt klingelte es an der Tür – ein Bürger aus der Gruppe stand vor dem Haus. Da hatte der Autor wohl nicht zu viel versprochen.

Wenn’s im Sommer kalt ist

i Die Mitglieder der inklusiven Musicalgruppe Villa Pari des Bodelschwingh-Zentrums in Meisenheim üben ihr neues Stück ein: Die Eiskönigin. Stiftung Kreuznacher Diakonie/Nadine Ackva-Hahn

Die einen schreiben Bücher, die anderen Drehbücher, und wieder andere machen ein Schauspiel daraus: Die Geschichte von Prinzessin Elsa, die mit ihren magischen Kräften Eis und Schnee erzeugen kann, beschäftigt seit Monaten die Mitglieder der inklusiven Musicalgruppe Villa Pari des Bodelschwingh-Zentrums in Meisenheim. Mit „Die Eiskönigin“ hatten die 14 Bewohner der Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen schon im Mai beim 21. Schultheaterfestival des Kreises Kusel in Lauterecken ihre Premiere. Jetzt wird für den Spätherbst eine Fortsetzung geplant. Die Leiterinnen der Gruppe, Nadine Ackva-Hahn und Nicole Praß-Heimann, ziehen eine positive Zwischenbilanz: „Das Publikum beim Schultheaterfestival in Lauterecken rief lautstark nach Zugabe.“ Schon jetzt fiebert die Gruppe der Fortsetzung des Musicals entgegen, die im Spätherbst aufgeführt werden soll. Neuzugänge sind dafür gern gesehen: Wer Spaß am Schauspielern oder Tanzen hat, darf gern dienstags von 16.30 bis 18 Uhr zu den Proben in die Turnhalle des Bodelschwingh-Zentrums Meisenheim kommen.