Comedy in Bad Kreuznach Wenn ein Frauenversteher Weihnachten erklärt ... Josef Nürnberg 04.12.2025, 08:00 Uhr

i Verdreht wie seine gesamte Wahrnehmung zu Advent und Weihnacht war auch Heinrich del Cores Weihnachtsgeschichte, die er am Ende eines gelungenen Comedy-Abends las. Josef Nürnberg

Advent, Advent, und jeder rennt: Mit Humor führte Comedian Heinrich del Core durchs Programm in der Loge. Der aus Rottweil stammende Künstler gastierte dort auf Einladung der Stiftung Kleinkunstbühne und zeigte auf, warum Festtage ihre Tücken haben.

Ein passendes Weihnachtsgeschenk hielt die Stiftung Kleinkunstbühne um Eva Ebbeke am Dienstag für ihre vielen Freunde mit dem schwäbischen Comedian Heinrich del Core und dessen Programm „Advent, Advent, und jeder rennt“, bereit. Es brauchte nicht viel Fantasie dazu, dass der aus Rottweil stammende del Core, dessen Vater Italiener und die Mutter „Rottweiler“ ist, so gar nichts mit der Romantik des Advents und der Weihnacht anfangen kann.







