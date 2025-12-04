Wenn ein Frauenversteher Weihnachten erklärt ... 

Advent, Advent, und jeder rennt: Mit Humor führte Comedian Heinrich del Core durchs Programm in der Loge. Der aus Rottweil stammende Künstler gastierte dort auf Einladung der Stiftung Kleinkunstbühne und zeigte auf, warum Festtage ihre Tücken haben.
Lesezeit 1 Minute
Ein passendes Weihnachtsgeschenk hielt die Stiftung Kleinkunstbühne um Eva Ebbeke am Dienstag für ihre vielen Freunde mit dem schwäbischen Comedian Heinrich del Core und dessen Programm „Advent, Advent, und jeder rennt“, bereit. Es brauchte nicht viel Fantasie dazu, dass der aus Rottweil stammende del Core, dessen Vater Italiener und die Mutter „Rottweiler“ ist, so gar nichts mit der Romantik des Advents und der Weihnacht anfangen kann.