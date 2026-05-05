Kunstmeile Oberhausen Wenn die Straße zur Galerie von Handwerkskunst wird Josef Nürnberg 05.05.2026, 11:00 Uhr

i Ein Urgestein der Oberhäuser Kunstmeile ist Heinrich Schubert, der mit Ehefrau Inge (rechts) und Bettina Orthmann über seine Skulptur "Dornenvögel" fachsimpelte. Josef Nürnberg

Oberhausen verwandelte sich in eine offene Galerie: Bei dem Event zeigten Künstler ihre Werke dort, wo sie entstehen – und zogen Besucher in ihren Bann. Von Holzskulpturen bis zu bunten Kinderkreationen war alles dabei.

Vor Kurzem hatte der Verein Aktives Oberhausen wieder zur Kunstmeile eingeladen – dem Fest rund um Kunst, Handwerk und Geselligkeit. Die Kunstmeile in Oberhausen ist weit mehr als ein reiner Kunstmarkt. Denn hier stellen die Künstler nicht an einem zentralen Ort aus, sondern präsentieren ihre Kunstwerke größtenteils dort, wo sie entstanden sind, und machen gewissermaßen ihre Straße zu einer großen Galerie.







Artikel teilen

Artikel teilen