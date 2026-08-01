Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Wenn der Motor besser als das Hirn läuft
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
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Kevin Rühle. MRV

Die Trockenheit macht der Natur schwer zu schaffen, überall brennt es. Offensichtlich haben das aber einige immer noch nicht verstanden. Ein Rallyefahrer löst einen Großbrand aus, und der neue Bundesverkehrsminister ist gegen ein Verbrenner-Aus.

Lesezeit 2 Minuten
K reta brennt, die französische Gironde steht in Flammen, der Nordwesten Spaniens ist schon komplett abgefackelt. Aber auch in Deutschland wird mehr gelöscht, als Wasser da ist: In den Chiemgauer Alpen im Landkreis Traunstein steht ein Bergwald in Flammen, und in Jüterbog in Brandenburg brannten jüngst 150 (!
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