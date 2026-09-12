Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute „St. Anthony´s Asskick“, der härteste Anstieg der Region. Viel Spaß beim Nachradeln!
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Wie wäre es mit einer kleinen Reise durch die Hölle? Denn der Sankt Antoniushof wird im Volksmund gerne „Danteshof“ genannt, und Dante Alighieri schrieb schließlich die Reise durch die Hölle in seiner legendären „göttlichen Komödie“ im 14. Jahrhundert.