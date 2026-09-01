Spabrücker Kirche wird saniert Wenn der Glockenturm der Wallfahrtskirche Fliegen lernt Christine Jäckel 01.09.2026, 11:00 Uhr

i Der Dachreiter der Wallfahrtskirche mit der Glockenstube ist seit einigen Wochen eingerüstet. Für die Sanierung wird der Turm in zwei Schritten vom Dach gehoben. Christine Jäckel

Von Außen sieht man nur das Gerüst, doch passiert ist schon viel: Die Sanierungsarbeiten an der Wallfahrtskirche in Spabrücken laufen auf Hochtouren. Bald wird der Glockenturm auf dem Kirchvorplatz stehen, wo Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden.

Das Gerüst am Glockenturm der Wallfahrtskirche steht seit fünf Wochen. Aber dass hier und im Inneren des Turmes seit Beginn der großen Sanierungsmaßnahme im Februar schon ganz viel passiert ist, sieht man von außen nicht. Der Oeffentliche Anzeiger bekam daher eine Baustellenführung mit Andreas Keber, der über den Stand der Maßnahme informierte.







Artikel teilen

Artikel teilen