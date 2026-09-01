Spabrücker Kirche wird saniert
Wenn der Glockenturm der Wallfahrtskirche Fliegen lernt
Der Dachreiter der Wallfahrtskirche mit der Glockenstube ist seit einigen Wochen eingerüstet. Für die Sanierung wird der Turm in
Der Dachreiter der Wallfahrtskirche mit der Glockenstube ist seit einigen Wochen eingerüstet. Für die Sanierung wird der Turm in zwei Schritten vom Dach gehoben.
Christine Jäckel

Von Außen sieht man nur das Gerüst, doch passiert ist schon viel: Die Sanierungsarbeiten an der Wallfahrtskirche in Spabrücken laufen auf Hochtouren. Bald wird der Glockenturm auf dem Kirchvorplatz stehen, wo Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Das Gerüst am Glockenturm der Wallfahrtskirche steht seit fünf Wochen. Aber dass hier und im Inneren des Turmes seit Beginn der großen Sanierungsmaßnahme im Februar schon ganz viel passiert ist, sieht man von außen nicht. Der Oeffentliche Anzeiger bekam daher eine Baustellenführung mit Andreas Keber, der über den Stand der Maßnahme informierte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren