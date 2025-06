Bad Kreuznach. Auch hundert Jahre nach seiner Entstehung hat der Swing mit den dazugehörigen Tanzformen nichts von seiner Frische und rhythmischem Schwung verloren und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Dies zeigte sich eindrucksvoll beim zum zweiten Mal ausgerichteten „Mittsommerswing“ im Kurpark, wo rund 200 Tänzer und Schaulustige zusammenkamen, um Tanz und Swingmusik zu genießen. Dazu waren auch Besucher aus Gießen, Heidelberg und Trier eigens angereist.

Das von der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) ausgerichtete Mittsommerswingfest sei das größte seiner Art zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar, betonte die Bad Kreuznacherin Katharina Kühnel, die den Kontakt zu den Tanzlehrern hergestellt hatte, die Anfänger und Fortgeschrittene in der Kunst des Swing-Tanzes unterwiesen.

i Die Band Die Schwindler sorgte für die musikalische Begleitung beim Mittsommerswing. Jens Fink. Katharina Kühnel

Bereits im Vorfeld des Ereignisses hatte der Tanzsportclub Crucenia (TSC) drei Tanzworkshops angeboten und die Teilnehmer insbesondere in die Kunst des „Lindy Hop“, einer recht sportlichen Variante des Swing, eingewiesen. Auf der Tanzfläche vor dem Kurhaus konnten die Tänzer ihre bereits erworbenen Kenntnisse unter fachlicher Anleitung erweitern. Neben dem Lindy Hop erweiterten Fortgeschrittene zudem ihre Fähigkeiten beim „Balboa“. Oskay Ozen und Louise Wiebalck, Tanzlehrer aus Darmstadt, demonstrierten dabei auch, wie die im Swing immer wieder auftretenden Rhythmuspausen mit eigens dafür gedachten Tanzschritten wirkungsvoll überbrückt werden können.

Speziell für Interessierte, die erst einmal in den Swing-Tanz hineinschnuppern wollten, boten die Frankfurter Tanzlehrer Cora Stein und Gunter Schmidt einen Kurs im Slow-Bal an. Diese langsame Version des Balboa präsentierten die Tanzlehrer zu ruhiger, romantischer Musik, was insbesondere die älteren Semester, aber auch etliche jüngere Tänzer zum Mitmachen motivierte.

i Auch bei seiner zweiten Auflage traf der Mittsommerswing im Kurpark auf viel Resonanz. Jens Fink. Katharina Kühnel

Etliche Tänzer und interessierte Zuschauer waren mit Picknickkörben erschienen und machten es sich auf der Kurhauswiese bei einem Imbiss und kühlen Getränken bequem. Nach einem eher beschaulichen Nachmittag wurde es am Abend mit freiem Tanz noch einmal richtig temperamentvoll. Die Musik dazu servierte die Frankfurter Band „Die Schwindler“. Peter Kloßman (Saxofon), Julian Keßler (Gitarre) und George Madikas (Perkussion) sorgten mit Klassikern von Benny Goodman und Ella Fitzgerald für Stimmung und animierten mit Songs wie „Fly me to the moon“, „On the Sunnyside of the street“ oder „In a mellow tone“ für ein swingendes Tanzvergnügen.

Nach ausgiebigem Tanz kühlten viele Swing-Enthusiasten ihre Füße und Beine in der hinter dem Kurhaus befindlichen Kneipp-Anlage ab. Diese Möglichkeit sowie das außergewöhnliche Ambiente im Kurpark begeisterten die Besucher. „Auch in Zukunft wollen wir daher den Mittsommerswing anbieten, wenn möglich mit weiteren Tanzveranstaltungen übers Jahr hinweg an anderen Lokalitäten in der Stadt“, plant Katharina Kühnel.

Wer Lindy Hop oder andere Swingtänze lernen möchte, kann sich an den Tanzsportclub Crucenia wenden. Kontakt: tsc-crucenia@web.de