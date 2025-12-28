Andrack testet in Stromberg Wenn der Fifa-Schiedsrichter für Wanderwege kommt Marian Ristow 28.12.2025, 13:00 Uhr

i Der Mann mit dem Klemmbrett ist da: Manuel Andrack zertifiziert für das Deutsche Wanderinstitut Premiumrouten. So vor Kurzem auch in Stromberg. Marian Ristow

Premiumwanderwege im Check: TV-Ikone Manuel Andrack begutachtet Michels Vitaltour. Erleben Sie, wie der Wanderprofi die Strecke auf Herz und Nieren prüft.

Zertifizierte Wanderwege mit dem „Premium“-Siegel entstehen nicht über Nacht – sie sind harte Arbeit. Für Planer, Wegpaten und -pfleger, die Kommunen, die sie finanzieren, und auch die, die überprüfen, ob der Weg seinem Gütesiegel auch gerecht wird.Diese vom Deutschen Wanderinstitut durchgeführte Zertifizierung findet alle drei Jahre statt.







