Wenn der Fifa-Schiedsrichter für Wanderwege kommt

Premiumwanderwege im Check: TV-Ikone Manuel Andrack begutachtet Michels Vitaltour. Erleben Sie, wie der Wanderprofi die Strecke auf Herz und Nieren prüft.
Lesezeit 3 Minuten
Zertifizierte Wanderwege mit dem „Premium“-Siegel entstehen nicht über Nacht – sie sind harte Arbeit. Für Planer, Wegpaten und -pfleger, die Kommunen, die sie finanzieren, und auch die, die überprüfen, ob der Weg seinem Gütesiegel auch gerecht wird.Diese vom Deutschen Wanderinstitut durchgeführte Zertifizierung findet alle drei Jahre statt.